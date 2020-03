Dritte Parlamentswahl binnen eines Jahres in Israel

Jerusalem (AFP) - Zum dritten Mal innerhalb nur eines Jahres wird am Montag in Israel ein neues Parlament gewählt - und wieder droht ein Patt zwischen der rechtsgerichteten Likud-Partei von Regierungschef Benjamin Netanjahu und dem Blau-Weiß-Bündnis seines wichtigsten Rivalen Benny Gantz. Für den wegen Korruption angeklagten Netanjahu ist die Wahl auch eine Abstimmung über seine politische Zukunft.

Netanjahu und Gantz (r.) © AFP

In den jüngsten Umfragen lagen Netanjahu und Gantz nahezu gleichauf. Der 70-jährige Netanjahu ist der erste amtierende Regierungschef in der Geschichte Israels, der unter Anklage steht. Zwei Wochen nach der Parlamentswahl wird das Verfahren gegen ihn vor einem Gericht in Jerusalem eröffnet.