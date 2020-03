Bildungsminister lehnt Schließung aller Schulen ab

Druck auf Frankreichs Präsident Macron vor TV-Auftritt zur Pandemie

Paris (AFP) - Vor einem Fernsehauftritt von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zur Ausbreitung des neuartigen Coronavirus steigt der Druck auf den Staatschef: Die Opposition forderte am Donnerstag bei einem Treffen mit Premierminister Edouard Philippe einen besseren Schutz für Wirtschaft und Bürger. Bildungsminister Jean-Michel Blanquer sprach sich gegen eine landesweite Schließung von Schulen aus. Macron wollte sich um 20.00 Uhr live im französischen Fernsehen äußern.

Druck auf Präsident Macron vor TV-Ansprache an die Nation © AFP

Die bürgerliche Partei Les Républicains (Die Republikaner) von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy verlangte einen "echten Antikrisen-Schild". Sie brachte Steuererleichterungen und Hilfen wegen der Kurzarbeit ins Gespräch. Derzeit sind in Frankreich 3600 Unternehmen und rund 60.000 Angestellte wegen des Coronavirus von Kurzarbeit betroffen, vor allem in der Tourismus- und Reisebranche.

Die Linkspartei La France Insoumise (Das unbeugsame Frankreich) forderte, Kurzarbeitern ihr volles Gehalt zu zahlen. Die Kommunisten verlangten eine stärkere staatliche Unterstützung für die Krankenhäuser. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen beklagte, der Premier habe keine Antwort zur Verfügbarkeit von Atemschutzmasken und Virentests gegeben.

Bildungsminister Blanquer sagte dem Fernsehsender BFM-TV, eine Schließung aller Schulen im Land sei derzeit nicht die Strategie der Regierung. Er sei sich mit Partnerländern wie Deutschland einig, dass "gezielte Schließungen" von Schulen in betroffenen Gebieten besser seien, sagte er nach einer Videokonferenz der EU-Bildungsminister.

Die Zeitung "Journal du Dimanche" berichtete, Präsident Macron lasse auch einen möglichen Aufschub der Kommunalwahlen prüfen. Die erste Runde findet diesen Sonntag statt, die Stichwahl am Sonntag kommender Woche. "Alle Optionen liegen auf dem Tisch", zitierte das Blatt einen Mitarbeiter Macrons ohne namentliche Nennung.

Der Generaldirektor im Gesundheitsministerium, Jérôme Salomon, hatte am Mittwochabend gesagt, Frankreich müsse sich auf "ein Szenario wie in Italien" vorbereiten. Die Regierung hatte zuvor Versammlungen mit mehr als tausend Teilnehmern untersagt, Schulen und Krippen in den besonders betroffenen Gebieten sind geschlossen. Nach Angaben des Ministeriums gab es in Frankreich zuletzt 48 Todesfälle und 2281 Infektionen.