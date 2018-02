Regierungspartei ANC berät in Dringlichkeitssitzung über Zumas Zukunft

Druck auf Südafrikas Staatschef Zuma wächst

Johannesburg (AFP) - In Südafrika wächst der innerparteiliche Druck auf Präsident Jakob Zuma. Das Führungsgremium der Regierungspartei ANC beriet am Montag in einer Dringlichkeitssitzung über Zumas Zukunft an der Staatsspitze. Der 75-Jährige soll sich zuvor dem Wunsch führender Parteikollegen verweigert haben, vorzeitig zurückzutreten und Platz für seinen designierten Nachfolger Cyril Ramaphosa zu machen. Zumas Präsidentschaft ist seit Jahren von Korruptionsskandalen und einer schwächelnden Wirtschaft geprägt.

ANC-Anhänger demonstrieren gegen Staatschef Zuma © AFP

Das 26-köpfige Führungsgremium des ANC kam am Montagnachmittag im Luthuli House, der Parteizentrale in Johannesburg, zusammen, wie Parteisprecherin Khusela Diko sagte. Thema seien die Gespräche vom Vorabend mit Zuma. Am Sonntagabend hatten sich führende Vertreter in Zumas Residenz eingefunden.

Nach Angaben des früheren ANC-Politikers Julius Malema, der mit der Gründung der Partei Economic Freedom Fighters (EFF) ins Oppositionslager gewechselt ist, hatte sich Zuma bei dem Treffen geweigert, sein Amt niederzulegen. "Er sagte, sie sollten eine Entscheidung über seine Absetzung treffen, weil er selbst nichts tun wolle, was dem Land schade", schrieb der für gewöhnlich gut über ANC-Interna informierte Malema im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Eine Absetzung des Präsidenten könnte in der Sitzung nicht beschlossen werden. Aber das ANC-Führungsgremium hat die Befugnis, das nationale Exekutivkomitee einzuberufen, das den Präsidenten "zurückrufen" und damit seinen Rücktritt erzwingen kann.

Vor dem ANC-Gebäude kam es zu Rangeleien zwischen Anhängern und parteiinternen Gegnern Zumas. Mindestens eine Frau wurde dabei getreten und mit Stöcken geschlagen, wie ein AFP-Reporter berichtete.

Zumas Position im ANC ist bereits stark geschwächt. Im Dezember hatte er bei einem innerparteilichen Machtkampf eine Niederlage erlitten: Sein Versuch, seine Ex-Frau als neue ANC-Parteichefin und designierte Nachfolgerin im Präsidentenamt durchzusetzen, scheiterte auf dem Parteitag. Die Delegierten bestimmten mehrheitlich den 65-jährigen Reformpolitiker Ramaphosa zum Parteichef und designierten Präsidenten.

Ramaphosas Unterstützer machen seitdem Druck auf Zuma, das Präsidentenamt vor dem regulären Ablauf der Amtszeit 2019 abzugeben. Sie erhoffen sich von einem Rückzug des korruptionsbelasteten Zuma bessere Chancen für die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr.

Für Donnerstag ist Zumas jährliche Rede zur Lage der Nation vor dem Parlament geplant. Die Opposition ist dagegen, dass Zuma die Rede hält. Im ANC hoffen viele, dass der Präsident noch vor Donnerstag zurücktritt.

Zuma ist seit langem wegen Korruptionsvorwürfen angeschlagen. Gegen ihn laufen mehrere Gerichtsverfahren. Dabei geht es unter anderem um mutmaßliche Schmiergeldzahlungen, die Zuma vor seinem Amtsantritt 2009 im Zusammenhang mit einem Waffengeschäft erhalten haben soll. Viele gegen Zuma gerichtete Korruptionsvorwürfe stehen im Zusammenhang mit der wohlhabenden Familie Gupta, die lukrative Aufträge von der Regierung erhalten und sogar Einfluss auf die Besetzung von Ministerposten gehabt haben soll.

Der Politikprofessor Mcebisi Ndletyana von der Universität Johannesburg sagte, Zuma sei eine "große Belastung" für den ANC, werde aber wohl nicht stillschweigend aufgeben. Er habe seine Präsidentschaft stets dazu genutzt, sich vor juristischen Konsequenzen zu schützen.