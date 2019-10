Drei weitere Menschen verletzt - Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Dschihadisten attackieren Indonesiens Sicherheitsminister

Jakarta (AFP) - Indonesiens Sicherheitsminister ist bei einem offenbar dschihadistisch motivierten Messerangriff schwer verletzt worden. Die Polizei nahm zwei Verdächtige fest. Sie gehören der Islamistengruppe Jamaah Anshurat Daulah (JAD) an, wie der indonesische Geheimdienst am Donnerstag mitteilte. Jad gilt als Unterstützer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Drei weitere Menschen wurden bei dem Angriff verletzt.

Indonesiens Sicherheitsminister Wiranto © AFP

Sicherheitsminister Wiranto habe zwei tiefe Wunden im Bauch, sagte der Sprecher des örtlichen Krankenhauses in der Stadt Pandeglang auf der indonesischen Hauptinsel Java. Der Zustand des Ex-Generals sei jedoch stabil. Der 72-jährige Wiranto, der notoperiert werden musste, wurde später per Hubschrauber in die Hauptstadt Jakarta gebracht. Die drei weiteren Opfer, ein örtlicher Polizeichef und zwei Helfer, seien nicht lebensgefährlich verletzt worden, sagte der Sprecher des Krankenhauses weiter.

Fernsehaufnahmen zeigten, wie Sicherheitskräfte nach dem Angriff einen Mann und eine Frau zu Boden brachten. Der 31-Jährige und die 21-Jährige seien festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Zunächst war unklar, ob die beiden einer der vielen IS-Zellen in Indonesien angehörten.

Bereits im Mai waren Wiranto und drei weitere hochrangige Regierungsvertreter nach Polizeiangaben einem Anschlag entgangen. Der frühere Militärchef und ehemalige Präsidentschaftskandidat Wiranto ist eine der wichtigsten politischen Persönlichkeiten Indonesiens. Ihm werden seit langem Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Unabhängigkeitsreferendums in Osttimor 1999 vorgeworfen.