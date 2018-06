Demonstranten fordern Bildungsreformen

Dutzende Festnahmen bei Oppositions-Protesten in Kasachstan

Almaty (AFP) - Bei einer Demonstration der Opposition in der kasachischen Wirtschaftsmetropole Almaty sind am Samstag dutzende Menschen festgenommen worden. Wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP beobachtete, nahm die Polizei mindestens 30 Menschen fest, darunter Senioren, die für Bildungsreformen protestierten. Zu der Demonstration hatte der im Exil lebende Oligarch Michtar Abliasow aufgerufen, der als schärfster Gegner von Präsident Nursultan Nasarbajew gilt.

Kasachische Polizisten nehmen Oppositionelle fest © AFP

Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Internationales kasachisches Büro für Menschenrechte wurden bis zu 50 Menschen festgenommen, die meisten aber später

Örtlichen Medienberichten zufolge gab es auch in der Hauptstadt Astana Proteste und Festnahmen von Demonstranten. In der Stadt Uralsk wurden zudem nach Angaben eines örtlichen Medienvertreters ein Korrespondent des Senders Radio Free Europe sowie vier Zeitungsjournalisten festgenommen, die über eine dortige Demonstration berichten wollten.

Nasarbajew regiert Kasachstan seit fast drei Jahrzehnten mit harter Hand. 1989 wurde er von Moskau an die Spitze der damaligen Sowjetrepublik berufen, seit der Unabhängigkeit 1991 ist er Staatschef des zentralasiatischen Landes. Der "Vater der Nation" übt eine vollständige Kontrolle über das Land aus und genießt bis an sein Lebensende juristische Immunität. Oppositonsproteste sind in Kasachstan äußerst selten.

Kasachstan, Russland und die Ukraine werfen dem Oligarchen Abliasow vor, als Chef der kasachischen Nationalbank zwischen 2005 und 2009 rund 7,5 Milliarden Dollar veruntreut zu haben. 2009 floh er nach England, inzwischen lebt er in Frankreich. Im Dezember kündigte er an, die kasachische Regierung in den kommenden drei Jahren zu stürzen.