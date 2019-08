Zehn Explosionen erschüttern Dschalalabad am afghanischen Unabhängigkeitstag

Dutzende Menschen bei Anschlägen im Osten Afghanistans verletzt

Dschalalabad (AFP) - Zehn Explosionen haben die im Osten Afghanistans gelegene Stadt Dschalalabad am Unabhängigkeitstag des Lands erschüttert. Mindestens 19 Menschen seien verletzt worden, teilte ein Sprecher der Provinz Nangarhar mit. Ein Krankenhaus-Sprecher gab die Zahl der Verletzten mit 40 an. Demnach wurde mit einem Anstieg der Zahl gerechnet. Ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP sah auch Kinder unter den Verletzten.

In Dschalalabad kommt es immer wieder zu Anschlägen © AFP

Die Explosionen hätten sich ereignet, während "Menschengruppen den Unabhängigkeitstag feierten", teilte der Gouverneursprecher Attaullah Chogyani mit. Es habe sich um "unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen in verschiedenen Teilen der Stadt" gehandelt.

Der diesjährige Unabhängigkeitstag, an dem Afghanistan sein 100. Jubiläum der Unabhängigkeit von Großbritannien begeht, wurde von dem schweren Anschlag auf eine Hochzeit in Kabul am Sonntag überschattet. Wegen des Anschlags mit 63 Toten wurden mehrere Gedenkveranstaltungen abgesagt.

"Wir haben die Feierlichkeiten verschoben, um den Opfern die Ehre zu erweisen", sagte Präsident Aschraf Ghani. Er kündigte zudem an, die Opfer zu "rächen".

In Dschalalabad werden immer wieder Anschläge verübt. Die Stadt umgebende Gebiete werden zum Teil von den radikalislamischen Taliban und dem afghanischen Ableger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) kontrolliert.