Stützpunkt kaukasischer Dschihadisten bei Explosion zerstört - Mehr als 40 Tote

Dutzende Tote bei Luftangriffen in syrischen Provinzen Idlib und Ost-Ghuta

Beirut (AFP) - Die syrischen Regierungstruppen haben ihre Offensive auf zwei der letzten Rebellenhochburgen fortgesetzt - die Enklave Ost-Ghuta bei Damaskus und die Provinz Idlib im Nordwesten des Landes. Bei Artillerie- und Luftangriffen wurden nach Angaben von Aktivisten am Montag in Ost-Ghuta mindestens 20 Zivilisten getötet. Die Zahl der getöteten Zivilisten in Idlib gab die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit mindestens 21 an.

Stadt Arbin in Ost-Ghuta nach Luftangriffen am Montag © AFP

In der in Ost-Ghuta gelegenen Großstadt Duma starben eine Frau und ihre drei Kinder, wie der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman, mitteilte. Ein Kind und zwei weitere Zivilisten wurden demnach bei Angriffen auf die Kleinstadt Madiro getötet. In anderen Gebieten von Ost-Ghuta belief sich die Zahl der Toten den Aktivisten zufolge auf 13.

Die in Großbritannien angesiedelte Beobachtungsstelle stützt sich auf ein Netz von Informanten in Syrien. Ihre Angaben können von unabhängiger Seite kaum überprüft werden.

Nordöstlich von Damaskus durchbrach die Armee derweil in der Nacht zum Montag einen Belagerungsring islamistischer Rebellen um den einzigen Militärstützpunkt der Region. Auf der Basis in der Nähe der Stadt Harasta befanden sich etwa 250 Soldaten.

Die Rebellengruppe Dschaisch al-Islam und dschihadistische Kämpfer hatten den Militärstützpunkt eingekreist. Laut der Beobachtungsstelle starben dort seit Ende Dezember bei Gefechten 87 Rebellen und 72 Soldaten der Regierungstruppen.

Bei Angriffen der syrischen Luftwaffe und ihrer russischen Verbündeten in der Provinz Idlib wurden nach Angaben der Beobachtungsstelle mindestens 21 Zivilisten getötet.

Die Regierungstruppen gehen in Idlib seit zwei Wochen gegen Dschihadisten vor. Seitdem nahmen sie bereits dutzende Dörfer ein. Ihr nächstes Ziel ist der Militärflughafen Abu Duhur. Laut der Beobachtungsstelle dauerten die Luftangriffe am Montag in mehreren Regionen an.

Ihren Angaben zufolge wollen die Regierungstruppen mit der Offensive die Autobahn zwischen Damaskus und Aleppo sichern. Idlib ist die letzte syrische Provinz, die noch weitgehend von Rebellen kontrolliert wird.

Stärkste Kraft in Idlib ist die Fateh-al-Scham-Front, die aus dem syrischen Al-Kaida-Ableger hervorgegangen ist. Die Extremistengruppe hatte die Provinz im August weitgehend unter ihre Kontrolle gebracht, nachdem sie andere Rebellengruppen vertrieben hatte. Unter ihren Kämpfern sind auch viele Islamisten aus Zentralasien und dem Kaukasus.

In einem Stützpunkt kaukasischer Dschihadisten in Idlib ereignete sich am Sonntag eine heftige Explosion. Laut neuen Zahlen der Beobachtungsstelle wurden 43 Menschen in den Tod gerissen, darunter 28 Zivilisten. Es war demnach unklar, ob es sich um einen Luftangriff oder einen Bombenanschlag handelte.

Der weitgehend zerstörte Stützpunkt gehörte der Gruppe Adschnad al-Kawkas (Soldaten des Kaukasus), in deren Reihen hunderte Männer aus dem Kaukasus kämpfen. Die Gruppe ist mit Fateh al-Scham verbündet.

Nach Angaben Moskaus griffen mit Sprengstoff beladene Drohnen zwei russische Militärstützpunkte in Syrien an. Zehn Drohnen hätten sich in der Nacht zum Samstag dem Luftwaffenstützpunkt Hmeimim genähert, drei weitere der Flottenbasis in Tartus, teilte das russische Verteidigungsministerium am Montag mit. Bei den "terroristischen" Attacken habe es weder Verletzte noch materielle Schäden gegeben. Die russische Armee habe sieben Drohnen zerstört und sechs weitere abgefangen.

Papst Franziskus rief in seiner Neujahrsansprache am Montag dazu auf, die Friedensbemühungen für Syrien fortzusetzen. Die Flüchtlinge in den Nachbarstaaten Syriens sollten wieder heimkehren können, sagte er in Rom.