EU-Afrika-Gipfel in Wien berät über wirtschaftliche Zusammenarbeit

Wien (AFP) - Hochrangige Vertreter von Politik und Wirtschaft aus der EU und aus Afrika kommen heute zu einem Treffen in Wien zusammen. Bei dem Afrika-Europa-Forum (ab 08.30 Uhr) soll es um die Zusammenarbeit jenseits drängender politischer Fragen wie der Migrationsproblematik gehen - so etwa um die Entwicklung eines digitalen Binnenmarkts in Afrika, um Technologietransfer und um Zusammenarbeit mit dem Privatsektor.

Neue Fahrzeugfertigung in Kenia © AFP

Gastgeber sind Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, dessen Land in diesem Jahr den EU-Ratsvorsitz innehat, und Ruandas Präsident Paul Kagame, der derzeit der Afrikanischen Union (AU) vorsteht. Das Forum soll einen Rahmen für Beratungen von Politikern, Unternehmern, Start-Up-Vertretern, Investoren, Entwicklungsorganisationen und Vertretern der Zivilgesellschaft bieten. Eine Abschluss-Pressekonferenz ist gegen 13.00 Uhr geplant.