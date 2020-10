Diplomat hatte Kontakt zu Infiziertem - Erster Test bei 73-Jährigem aber negativ

EU-Außenbeauftragter Borrell in Corona-Quarantäne

Brüssel (AFP) - Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat sich in Corona-Quarantäne begeben. Als Grund nannte der Spitzendiplomat am Dienstag, dass ein Delegationsmitglied, das ihn in der vergangenen Woche bei einer Reise nach Äthiopien begleitet hatte, positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Dies sei ihm am Dienstagnachmittag mitgeteilt worden, schrieb der 73-Jährige im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell © AFP

Er selber sei nach seiner Rückkehr aus Äthiopien am Sonntag negativ auf das Virus getestet worden, fügte der EU-Außenbeauftragte hinzu. Gemäß den Regeln begebe er sich aber in Isolation und werde einen zweiten Test machen.

Auch der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe, Janez Lenarcic, der ebenfalls bei der Reise nach Äthiopien dabei war, begab in sich Quarantäne. Ein Mitarbeiter seines Teams sei positiv getestet worden, twitterte Lenarcic. Dieser Mitarbeiter war nach seinen Angaben allerdings nicht bei der Reise nach Äthiopien dabei.

Auch bei Lenarcic fiel der erste Corona-Test jedoch negativ aus. Er warte nun auf den zweiten Test, schrieb der EU-Kommissar. Er habe keine Symptome, und er fühle sich gut.

In Belgien gilt die Vorschrift, dass alle Menschen, die direkten Kontakt zu einem Coronavirus-Infizierten hatten, eine siebentägige Quarantäne einhalten müssen. Von den 27 Mitliedern der EU-Kommission wurde bislang nur die Kommissarin für Forschung und Innovation, Mariya Gabriel, positiv auf das neuartige Virus getestet.