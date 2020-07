EU-Außenbeauftragter Borrell reist zu Gesprächen nach Ankara

Ankara (AFP) - Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell reist am Montag vor dem Hintergrund großer Spannungen zwischen der Türkei und Frankreich nach Ankara. Zwischen den beiden Nato-Verbündeten ist ein offener Streit wegen der türkischen Rolle im Bürgerkriegsland Libyen entbrannt. Ankara steht im Libyen-Konflikt an der Seite der von der UNO anerkannten Einheitsregierung in Tripolis. Die Türkei wirft Frankreich vor, den abtrünnigen libyschen General Chalifa Haftar zu unterstützen, was Paris dementiert.

EU-Außenbeauftragter Josep Borrell © AFP

Zudem wirft Frankreich der Türkei vor, eine seiner Fregatten bei der Kontrolle der Einhaltung des UN-Waffenembargos gegen Libyen behindert zu haben. Ein weiterer gewichtiger Streitpunkt sind türkische Bohrungen nach Öl und Gas in der maritimen Wirtschaftszone des EU-Mitglieds Zypern.