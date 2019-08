EU-Außenminister beraten über Beitritte vom Westbalkan und Arktis

Helsinki (AFP) - Die EU-Außenminister setzen am Freitag ihre Beratungen in Helsinki fort (08.00 Uhr Ortszeit, 07.00 Uhr MESZ). Zu dem Treffen sind auch die Partnerländer des Westbalkans eingeladen. Eine zentrale Frage ist die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien. Eine Entscheidung der EU darüber war im Juni zum zweiten Mal verschoben worden. Ziel ist nun ein Beschluss bis Oktober.

EU-Flagge © AFP

Weiteres Thema ist Entwicklung in der Arktis, die durch die Klimaerwärmung und damit zugänglich werdende Bodenschätze stärker in den internationalen Fokus rückt. Länder wie Russland, China und die USA haben ihre Präsenz in der Region verstärkt. Auch die Europäer sehen für das Gebiet in den kommenden Jahrzehnten eine "größere strategische Bedeutung".