Gespräche sollen London zufolge intensiviert werden und täglich stattfinden

EU: Bisher keine umsetzbaren Brexit-Vorschläge von Johnson

Luxemburg (AFP) - Das Treffen von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit dem britischen Premierminister Boris Johnson hat keinen Durchbruch in den Brexit-Gesprächen gebracht. Bisher habe die britische Seite keine umsetzbaren Vorschläge zur Lösung der Nordirland-Frage unterbreitet, erklärte die EU-Kommission am Montag nach dem Treffen in Luxemburg. Nach britischen Angaben wurde vereinbart, dass es vor dem Ende Oktober geplanten Brexit bald täglich Gespräche zwischen der EU und Großbritannien geben wird.

Johnson und Juncker bei Treffen in Luxemburg © AFP

Ein Sprecher Johnsons sprach von "einem konstruktiven Treffen" mit Juncker. Der Premierminister habe seine Entschlossenheit bekräftigt, eine Vereinbarung mit der EU ohne die umstrittene Auffanglösung zu Nordirland zu erzielen, die nach dem Brexit eine harte Grenze zum EU-Land Irland vermeiden soll. "Der Premierminister hat auch wiederholt, dass er keine Verlängerung beantragen wird und das Vereinigte Königreich am 31. Oktober aus der EU führen wird."

Johnson und Juncker stimmten darin überein, "dass die Gespräche verstärkt werden müssen und dass Treffen bald täglich stattfinden sollen", erklärte der Sprecher von Downing Street weiter. Die Diskussionen sollten dabei "auf politischer Ebene" zwischen EU-Verhandlungsführer Michel Barnier und Brexit-Minister Stephen Barclay stattfinden. Zudem sollten die Gespräche zwischen Juncker und Johnson fortgesetzt werden.

Die EU-Kommission erklärte nach dem Treffen, Juncker habe den britischen Premier daran erinnert, "dass es in der Verantwortung des Vereinigten Königreichs liegt, rechtswirksame Lösungen zu finden, die mit dem Austrittsabkommen vereinbar sind". Die EU sei weiter bereit zu prüfen, "ob solche Vorschläge den Zielen des Backstop entsprechen", hieß es mit Blick auf die umstrittene Auffanglösung zu Nordirland weiter. "Solche Vorschläge liegen noch nicht vor."

Aus Sicht der Kommission wird der Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs Mitte Oktober "ein wichtiger Meilenstein" im Brexit-Prozess werden. Die anderen 27 EU-Staaten würden in der Brexit-Frage geeint bleiben, hieß es. Die Behörde werde Tag und Nacht bereit stehen, um Gespräche mit Großbritannien zu führen.