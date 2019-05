Merkel unterstützt Kandidatur von CSU-Politiker Weber

EU-Gipfel berät über Ausgang der Europawahl und Juncker-Nachfolge

Brüssel (AFP) - Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben in Brüssel Beratungen über den Ausgang der Europawahl aufgenommen. Bei dem Sondergipfel geht es insbesondere um die Frage, wer EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nachfolgen soll. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekräftigte in Brüssel ihre Unterstützung für den CSU-Politiker Manfred Weber. Er war in der Europawahl Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP), der auch CDU und CSU angehören.

EU-Flagge © AFP

Die Mehrheit der Fraktionen im Europaparlament fordern, dass wie im Jahr 2014 erneut nur ein Spitzenkandidat der Parteien bei der Europawahl für den Posten infrage kommt. Mehrere Staats- und Regierungschefs sind aber gegen einen solchen Automatismus.

Insbesondere Frankreichs Präsident Emmanuel Macron spricht sich dagegen aus. Macron betonte in Brüssel, für die Neuvergabe der EU-Führungsposten seien Frauen und Männer mit "Erfahrung und Glaubwürdigkeit" nötig. Zu dieser Gruppe gehörten die dänische EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, der französische Brexit-Beauftragte Michel Barnier und der niederländische Vize-Kommissionspräsident Frans Timmermans. Eine Entscheidung in der Personalfrage soll es am Dienstag noch nicht geben.