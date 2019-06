EU-Gipfel berät über Vergabe von Spitzenjobs und Klimawandel

Brüssel (AFP) - Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen heute zu ihrem zweitägigen Sommer-Gipfel zusammen (15.00 Uhr). Im Zentrum stehen die Suche nach einem Nachfolger für EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sowie die Vergabe weiterer Spitzenjobs nach der Europawahl im Mai. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterstützt den konservativen Kandidaten Manfred Weber als Juncker-Nachfolger. Eine gemeinsame Position der Bundesregierung gibt es dazu jedoch nicht. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron lehnt Weber kategorisch ab.

EU-Flagge © AFP

In Brüssel wie in Berlin wird nicht ausgeschlossen, dass die Personalentscheidungen erst bis Anfang Juli fallen, wenn das EU-Parlament zu seiner ersten Sitzung zusammenkommt. Weiteres Gipfelthema am Donnerstag ist die Verabschiedung einer "Strategischen Agenda" für die EU-Arbeit in den kommenden fünf Jahren. Zudem diskutieren die Staats- und Regierungschefs darüber, ob sich die EU im Kampf gegen den Klimawandel bereits auf das Ziel einer Treibhausgasneutralität im Jahr 2050 festlegen soll.