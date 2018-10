EU-Gipfel berät über festgefahrene Brexit-Verhandlungen

Brüssel (AFP) - Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten heute bei ihrem Gipfel in Brüssel über die festgefahrenen Brexit-Gespräche (19.00 Uhr). Die britische Premierministerin Theresa May informiert ihre Kollegen zum Auftakt am Abend über ihre Position zu den Verhandlungen. Sie waren am Sonntag ausgesetzt worden, nachdem beide Seiten sich erneut nicht auf eine Lösung für die künftige Grenze zwischen Irland und der britischen Provinz Nordirland einigen konnten.

EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte von May am Dienstag "konkrete Vorschläge" für die Fortsetzung der Verhandlungen gefordert. Die anderen EU-Staaten werden bei einem Abendessen ohne May dann darüber sprechen, wie es weitergehen soll. Sie werden von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auch über Notfall-Pläne für einen Brexit ohne Abkommen informiert. Vor Beginn des Treffens wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Bundestag in Berlin (13.00 Uhr) eine Regierungserklärung dazu abgeben. Am Donnerstag wird der Gipfel mit Beratungen zu Sicherheit und Migration, dem Schutz vor Cyberangriffen sowie der Reform der Eurozone fortgesetzt.