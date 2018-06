Merkel würdigt Leistung bei Versorgung von Millionen Syrien-Flüchtlingen

EU-Gipfel beschließt Auszahlung von nächster Türkei-Tranche für Flüchtlinge

Brüssel (AFP) - Der EU-Gipfel hat sich auf die Auszahlung der zweiten Tranche von drei Milliarden Euro für Syrien-Flüchtlinge in der Türkei geeinigt. Das Geld werde gewährt, "weil die Türkei sehr viel leistet im Blick auf die Versorgung von Flüchtlingen", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am frühen Freitagmorgen in Brüssel. Die EU-Staats- und Regierungschefs forderten gleichzeitig von Ankara stärkere Anstrengungen, um einen Wiederanstieg der Flüchtlingszahlen auf der östlichen Mittelmeerroute zu verhindern.

Die Milliarden sind Teil des Flüchtlingspaktes von 2016. Damals hat Ankara zugesichert, alle neu auf den griechischen Inseln ankommenden Flüchtlinge zurückzunehmen und stärker gegen Schlepperbanden vorzugehen. Dies führte zu einem drastischen Rückgang der Ankunftszahlen in Griechenland.

In der Türkei gibt es 3,5 Millionen Syrien-Flüchtlinge. Eine erste Tranche von drei Milliarden Euro zu ihrer Versorgung ist bereits weitgehend aufgebraucht. Durch die Finanzhilfe will die EU auch Anreize für die Flüchtlinge verringern, nach Europa weiterzureisen.

Die EU-Staats- und Regierungschefs verlangten nun auch "zusätzliche Anstrengungen", um das EU-Türkei-Abkommen "vollständig umzusetzen", wie es in der Schusserklärung des Gipfels hieß. Die Ankunft weiterer Flüchtlinge aus der Türkei müsse verhindert "und Ströme zum Erliegen gebracht werden".

Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR kamen in diesem Jahr bisher 13.120 Flüchtlinge in Griechenland an. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise waren über diesen Weg im Gesamtjahr 2015 fast 857.000 Migranten in die EU gelangt.