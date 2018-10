Staats- und Regierungschefs fordern Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens

EU-Gipfel mahnt Fortschritte bei Weltklimakonferenz an

Brüssel (AFP) - Die Staats- und Regierungschefs der EU haben Fortschritte bei der bevorstehenden Weltklimakonferenz in Kattowitz angemahnt. Die Teilnehmer des Treffens im Dezember in Polen müssten sich auf "ehrgeizige und umfassende Regeln" zur praktischen Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens einigen, heißt es in den am Donnerstag verabschiedeten Schlussfolgerungen des EU-Gipfels in Brüssel. Der Gipfel nahm darin auch die jüngsten Befunde des Weltklimarats (IPCC) "zur Kenntnis", der deutlich stärkere Anstrengungen zum Klimaschutz gefordert hatte.

As the pace of global warming races ahead of efforts to tame it, diplomats from more than 190 nations begin crunch UN climate talks in Bangkok Tuesday to breathe life into the Paris Agreement. © AFP

Die EU hatte sich bei der Pariser Klimakonferenz 2015 gemeinschaftlich darauf verpflichtet, ihren Treibhausgasausstoß bis 2030 um 40 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu verringern. Die EU-Kommission erwartet inzwischen sogar eine Senkung um rund 45 Prozent - allerdings will sie dies nicht als offizielles Ziel formulieren. Grund für die stärkere Senkung sind EU-Teilziele bei Energieeffizienz und erneuerbaren Energien, die inzwischen durch Mitgliedstaaten und Europaparlament vereinbart wurden.

Auf Enttäuschung bei Klimaschützern stieß kürzlich der Beschluss der EU-Umweltminister zu Grenzwerten beim Ausstoß des Klimagases CO2 bei Autos. Die Minister waren mit ihrem in harten Verhandlungen erzielten Kompromiss hinter den Erwartungen des EU-Parlaments zurückgeblieben. Auch die deutsche Bundesregierung hatte hier gebremst.

Die Gipfelerklärung vom Donnerstag nahmen Klimaschützer hingegen positiv auf. Die EU-Chefs hätten "gemeinschaftlich anerkannt, dass mehr Engagement nötig ist, die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden", erklärte Greenpeace-Klimaexpertin Tara Connolly in Brüssel. Das Klimaschutznetzwerk CAN Europe mahnte, die Gipfelerklärung müsse nun in einen "Aktionsplan" für weitere konkrete Schritte münden.

Für die Weltklimakonferenz kommen Anfang Dezember die Vertreter von rund 190 Staaten im polnischen Kattowitz zusammen. Sie wollen über Schritte zur konkreten Umsetzung der Pariser Klimaschutzziele beraten. Das Abkommen sieht vor, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Nach Einschätzung des Weltklimarats ist dieses Ziel aber nur noch bei einer Verstärkung der weltweiten Anstrengungen zu erreichen.