Europäer wollen bis Ende November Entschuldungsinitiative vorantreiben

EU-Gipfel sagt Afrika Unterstützung im Kampf gegen Corona-Krise zu

Brüssel (AFP) - Die EU-Staats- und Regierungschefs haben Afrika breit angelegte Hilfe im Kampf gegen die Corona-Krise zugesagt. Die EU sei bereit, Unterstützung für die Stärkung der afrikanischen Gesundheitssysteme und bei der Vorbereitung auf die Pandemie zu leisten, erklärte der EU-Gipfel am Freitag in Brüssel. Dabei sei auch die Verteilung von Impfstoffen "von entscheidender Bedeutung". Die EU hat bereits angekündigt, dass sie ärmeren Ländern Impfstoff zur Verfügung stellen will.

Corona-Helfer in Kenia © AFP

Darüber hinaus wolle die EU Hilfe beim Vorgehen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Krise leisten. Die Staats- und Regierungschefs seien entschlossen, "die internationalen Entschuldungsbemühungen für afrikanische Länder voranzutreiben", hieß es. Die zuständigen Minister der EU-Mitgliedstaaten wurden aufgerufen, dafür bis Ende November eine gemeinsame Herangehensweise zu entwickeln.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach von einem "unabdingbaren Zeichen, dass wir gerade in so einer Situation nicht nur an uns selbst denken, sondern auch an unsere afrikanischen Nachbarn". Sie verwies darauf, dass im Dezember vor dem nächsten EU-Gipfel ein Treffen mit afrikanischen Vertretern geplant sei.

Unabhängig von der Corona-Krise gibt die EU "die Stärkung der strategischen Beziehung mit Afrika und der Partnerschaft mit der Afrikanischen Union eine hohe Priorität", wie es in den Gipfelschlussfolgerungen heißt. "Afrika ist aufgrund unserer geografischen, historischen und kulturellen Nähe ein natürlicher Partner für die Europäische Union."

Die EU will demnach die Zusammenarbeit etwa beim ökologischen und digitalen Wandel, im Verkehrsbereich, bei Gesundheit und der Nahrungsmittelproduktion ausbauen. Zudem wollen die Europäer afrikanische Bemühungen bei Fragen des Friedens, der Sicherheit, der guten Regierungsführung und dem Schutz der Menschenrechte weiter unterstützen.

Darüber hinaus möchte die EU mit afrikanischen Ländern bei "allen Aspekten der Migration" zusammenarbeiten, heißt es. Dies umfasse "illegale Migration und den Kampf gegen Schmugglernetzwerke für Migranten".