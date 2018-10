Merkel: Abkommen mit London wäre "für alle Seiten besser"

EU-Gipfel sucht Weg aus der Brexit-Sackgasse

Brüssel (AFP) - Fünf Monate vor dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU haben die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel nach einem Ausweg aus der Brexit-Sackgasse gesucht. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte in Brüssel, ein Abkommen sei "für alle Seiten besser". Der europäische Verhandlungsführer Michel Barnier brachte dafür eine verlängerte Übergangsphase nach dem Austritt Großbritanniens ins Gespräch. Die Perspektive eines chaotischen Brexit sorgt in der Wirtschaft jedoch für wachsende Nervosität.

May in Brüssel © AFP

"Wir wollen gute Beziehungen zu Großbritannien", sagte Merkel. Ihre Absicht sei es, "immer alles zu versuchen, eine Übereinkunft zu finden". Die Verhandlungen zum Austrittsvertrag mit Großbritannien waren am Sonntag ausgesetzt worden. Beide Seiten konnten sich weiter nicht auf eine Lösung zur künftigen Grenze zwischen Irland und der britischen Provinz Nordirland einigen.

"Ich glaube, dass ein Abkommen machbar ist", sagte die britische Premierministerin Theresa May. "Jetzt ist die Zeit gekommen, es geschehen zu lassen." Für einen Erfolg sei in den "kommenden Tagen und Wochen" aber "intensives Arbeiten" nötig.

May informierte die anderen Staats- und Regierungschefs zum Auftakt des Gipfels über ihre Position. Zuvor hatte sie ein Gespräch mit EU-Ratspräsident Donald Tusk geführt. Dieser hatte von der Premierministerin am Dienstag "konkrete Vorschläge" gefordert, um die wegen der Nordirland-Frage blockierten Brexit-Gespräche "aus der Sackgasse" zu holen.

Litauens Präsidentin Dalia Grybauskaite zeigte sich zum Gipfelauftakt unzufrieden mit der britischen Verhandlungsführung. "Sie wissen nicht, was sie wollen, das ist das Problem", sagte sie. Von einem raschen Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen gehe sie nicht aus: "Das Drama ist noch nicht im letzten Akt."

EU-Verhandlungsführer Michel Barnier sagte in Brüssel, die Brexit-Gespräche bräuchten "viel mehr Zeit". Er werde die Verhandlungen "in den nächsten Wochen ruhig und geduldig fortsetzen".

Barnier informierte die Staats- und Regierungschefs bei einem Abendessen ohne May über den Stand der Verhandlungen. Er hatte laut Diplomaten am Dienstag eine um ein Jahr verlängerte Übergangsphase nach dem Brexit ins Gespräch gebracht.

Großbritannien und die EU haben sich bereits auf eine 21-monatige Übergangsphase bis Ende 2020 verständigt, in der das Vereinigte Königreich noch im EU-Binnenmarkt und der Zollunion bleiben soll.

Über den Vorschlag einer verlängerten Übergangsphase könne diskutiert werden, sagte der irische Regierungschef Leo Varadkar. Sie könne aber "niemals eine Alternative" zu einer von der EU verlangten Auffanglösung sein. Sie soll greifen, wenn keine andere Lösung gefunden wird. Nordirland würde dabei weiter in der EU-Zollunion bleiben.

Der niederländische Ministerpräisdent Mark Rutte sagte, er sei "vorsichtig optimistisch", dass "in den kommenden Wochen" eine Einigung möglich sei. Die Schwierigkeiten seien "kein Grund zu dramatisieren", sagte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz. Schwierigkeiten gebe es häufig in der Endphase von Verhandlungen. Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel warnte aber, ein "no deal" - ein Austritt Großbritanniens ohne Abkommen - bleibe "noch immer eine Möglichkeit".

"Selbstverständlich" gehöre es auch zur Arbeit der Bundesregierung, sich auf alle Szenarien vorzubereiten - einschließlich der Möglichkeit, dass Großbritannien die EU ohne Abkommen verlasse, sagte Merkel in einer Regierungserklärung im Bundestag. Die Regierung habe damit begonnen, sich "auch darauf angemessen vorzubereiten".

Vertreter der europäischen Automobilindustrie warnten vor den Folgen eines harten Brexit ohne Einigung. Allein die Kosten, die womöglich für Zollabgaben fällig würden, würden voraussichtlich die Gewinnmargen der Hersteller übersteigen, sagte der Generalsekretär des europäischen Autoherstellerverbands Acea, Erik Jonnaert.