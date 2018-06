Einigung nach stundenlanger Blockade - Macron und Kurz wollen keine Auffanglager

EU-Gipfel verschärft Kurs in der Flüchtlingspolitik

Brüssel (AFP) - In einem nächtlichen Verhandlungsmarathon hat sich der EU-Gipfel auf eine Verschärfung des Kurses in der Flüchtlingspolitik geeinigt. Europas Staats- und Regierungschefs unterstützten am Freitagmorgen erstmals die Errichtung von Aufnahmelagern außerhalb der EU. Zudem sollen EU-Länder auf freiwilliger Basis "kontrollierte Zentren" zur Flüchtlingsaufnahme auf eigenem Territorium aufbauen, um Hauptankunftsländer wie Italien zu entlasten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erhielt im Asylstreit mit der CSU gleichfalls ein Zugeständnis - wenn auch eher ein symbolisches.

Merkel nach der Einigung in der Asylpolitik © AFP

Dem in harten Diskussionen errungenen Migrationsbeschluss war eine stundenlange Blockade des Gipfels durch Italien vorangegangen. Regierungschef Giuseppe Conte hatte seine Zustimmung zu sämtlichen Gipfelbeschlüssen verweigert, solange es keine Einigung in der Flüchtlingsfrage gab. Rom sieht sich seit Jahren als Hauptankunftsland für Migranten auf der zentralen Mittelmeerroute alleine gelassen.

Nach dem um 04.30 Uhr am Freitagmorgen erzielten Kompromiss zeigte sich Conte zufrieden. "Heute ist Italien nicht länger allein", sagte er. Den Durchbruch mit Italien ermöglichte letztlich eine Vereinbarung zu Aufnahmezentren innerhalb der EU, um Italien zu entlasten.

Aus Seenot gerettete Migranten sollten "auf Grundlage gemeinsamer Anstrengungen" in von Mitgliedstaaten freiwillig eingerichtete "kontrollierte Zentren" gebracht werden, heißt es in den Gipfelschlussfolgerungen.

Dort solle dann "mit voller EU-Unterstützung" überprüft werden, ob es sich "um irreguläre Migranten, die zurückgebracht werden" handelt oder um Schutzbedürftige. Für Asylberechtigte werde dann "das Solidaritätsprinzip" unter den Mitgliedstaaten der EU gelten, erklärte der Gipfel.

Italien machte klar, dass es nun konkrete Schritte der EU-Partner erwarte. Die Umsetzung dieses Beschlusses stand allerdings in Frage: Frankreich, Österreich und Belgien lehnten die Errichtung von Auffanglagern in ihren Ländern am Freitag bereits ab. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz machten klar, dass sie in diesem Punkt weiterhin die Erstankunftsländer in der Verantwortung sehen.

Kurz sagte, Österreich werde "definitiv" keine Auffanglager beherbergen. Macron sagte: "Manche wollten uns dazu drängen, aber ich habe das abgelehnt." Belgiens Regierungschef Charles Michel forderte zunächst eine komplette Reform des europäischen Dublin-Systems zur Flüchtlingsaufnahme.

Der Gipfelbeschluss umfasst weitere Kernelemente: Auffanglager für Flüchtlinge sollen auch außerhalb der EU errichtet werden - obgleich die EU dafür noch kein Land gefunden hat. Zudem soll die Zahl der Beamten der Grenzschutzbehörde Frontex erhöht und ihr Mandat "verbessert" werden.

Die libysche Küstenwache soll in ihrem Vorgehen gegen Schepper weiter unterstützt werden. Flüchtlingshelfer im Mittelmeer werden aufgefordert, sich bei den Hilfseinsätzen an das Recht zu halten.

Kanzlerin Merkel lobt die Einigung als eine "gute Botschaft". Sie sei nun optimistisch, dass die EU an Themen wie der europäischen Asylreform weiterarbeiten könne. Dabei sei aber "noch viel zu tun", um "die verschiedenen Sichtweisen auch zu überbrücken".

Die Kanzlerin suchte bei dem Gipfel politische Rückendeckung im deutschen Asylstreit mit der CSU. Ihr Ziel sind Vereinbarungen mit einzelnen EU-Staaten zur Rückführung bereits andernorts registrierter Asylbewerber, die nach Deutschland weiterreisen. Ohne Einigung auf europäischer Ebene will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sie in einem nationalen Alleingang an deutschen Grenzen zurückweisen.

In der Gipfelerklärung findet sich nun ein Passus, der die sogenannte Sekundärmigration als Gefährdung für das europäische Asylsystem bezeichnet und die Mitgliedstaaten auffordert, diese zu verhindern. Die EU-Staats- und Regierungschefs hätten damit festgestellt, "dass auch hier für Ordnung und Steuerung gesorgt werden muss", sagte Merkel.

Letztlich ist es aber ein eher symbolisches Zugeständnis. Denn die von Merkel angestrebten "bi- oder trilateralen" Abkommen zur Rückführung bereits erfasster Asylbewerber sind nach EU-Recht schon längst möglich. Und inwieweit die Kanzlerin dafür beim Gipfel von ihren EU-Kollegen Zusagen erhalten hat, ließ sie nach der nächtlichen Sitzung noch offen.