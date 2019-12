EU-Innenminister beraten über neuen Anlauf bei blockierter Asylreform

Brüssel (AFP) - Nach dem Amtsantritt der neuen EU-Kommission beraten die europäischen Innenminister am Montag über Möglichkeiten, die seit Jahren blockierte Asylreform voranzubringen (10.00 Uhr). Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will dazu in Brüssel einen Vorschlag unterbreiten. Er stellt fest, dass das bisherige EU-System nach den sogenannten Dublin-Regeln "gescheitert" und ein neuer Ansatz bei einer solidarischen Verteilung von Asylbewerbern auf die Mitgliedstaaten nötig sei.

Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos © AFP

An dem Treffen nimmt erstmals die neue EU-Innenkommissarin Ylva Johansson teil. Sie will Diplomaten zufolge Ende Februar oder im März einen neuen Vorschlag für die Asylreform vorlegen. Weitere Themen des Innenministertreffens sind der Stand des Ausbaus der EU-Grenzschutzbehörde Frontex und die aktuelle Bedrohungslage im Bereich Terrorismus.