EU-Kommission: Ehrgeiz im Kampf gegen Klimawandel weltweit erhöhen

Brüssel (AFP) - Nach den eindringlichen Warnungen des Weltklimarates IPCC hat die EU-Kommission weltweit mehr Anstrengungen bei der Begrenzung von Treibhausgasen gefordert. "Die Welt muss den gemeinsamen Ehrgeiz erhöhen", erklärte EU-Klimakommissar Miguel Arias Cañete am Montag in Brüssel. Die internationale Gemeinschaft müsse dabei den Ergebnissen des IPCC-Berichts Rechnung tragen und die Rettung des Planeten "zur Aufgabe Nummer eins" machen.

Der Weltklimarat hatte in seinem Bericht auf eine beschleunigte Erderwärmung hingewiesen und "schnelles, weitreichendes und beispielloses" Handeln gefordert, um diese in diesem Jahrhundert noch auf 1,5 Grad zu begrenzen. Ansonsten drohen den Klimaexperten zufolge dramatische Folgen für das Leben auf dem Planeten. Sie nannten unter anderem häufigeres Extremwetter, steigende Meeresspiegel und das Verschwinden arktischen Meereises sowie vieler Tier- und Pflanzenarten.

Die EU-Umweltminister beraten am Dienstag in Luxemburg über die europäischen Ziele für die Reduzierung von Treibhausgasen. Ziel ist eine gemeinsame Position vor der Weltklimakonferenz Anfang Dezember in Polen.

Das bisherige EU-Ziel, die Emissionen bis 2030 um mindestens 40 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu verringern, "ist weit davon entfernt, ausreichend zu sein", warnte die Umweltorganisation WWF. Um das 1,5-Prozent-Ziel zu erreichen, müsse sich die EU auf eine Null-Emissionspolitik bis zum Jahr 2040 verpflichten. Beim Treffen der Umweltminister müsse die EU nun "Führung" im Kampf gegen den Klimawandel zeigen.

Der SPD-Klimaexperte Jo Leinen forderte, dass die EU ihr Klimaziel für 2030 "deutlich erhöht". Der Umweltausschuss des Europaparlaments werde dazu am Mittwoch eine Resolution verabschieden, erklärte der Europaabgeordnete. Leinen forderte, die angestrebten Reduzierungen der Emissionen bis 2030 von 40 auf 50 Prozent anzuheben.

Die EU hat sich bei der Pariser Klimakonferenz 2015 auf das 40-Prozent-Ziel verpflichtet. Aufgrund der inzwischen durch Mitgliedstaaten und Europaparlament vereinbarten EU-Teilziele bei Energieeffizienz und erneuerbaren Energien erwartet die EU-Kommission inzwischen eine Senkung um rund 45 Prozent bis 2030 - will dies bisher aber nicht als offizielles Ziel formulieren.