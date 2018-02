EU-Kommission stellt Erweiterungsstrategie für den Westbalkan vor

Straßburg (AFP) - Die EU-Kommission stellt am Dienstag ihre Pläne für die Erweiterung der Union auf dem Westbalkan vor. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini und Erweiterungskommissar Johannes Hahn präsentieren am Nachmittag (14.30 Uhr) in Straßburg eine neue Westbalkan-Strategie. Sie soll Ländern aus der Region des ehemaligen Jugoslawiens bis zum Jahr 2025 den Weg in die EU ebnen. Als Favoriten sieht die Kommission bisher Serbien und Montenegro.

Offizielle Beitrittskandidaten sind auch schon Mazedonien und Albanien. Das Kosovo und Bosnien-Herzegowina werden von der EU als "potenzielle Kandidaten" geführt. Die Aufnahme neuer Mitglieder muss von den bisherigen EU-Staaten einstimmig beschlossen werden. Die Strategie der Kommission gilt auch als Antwort auf Versuche politischer Einflussnahme Russlands in der Region und ein wachsendes wirtschaftliches Engagement Chinas.