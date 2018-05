EU-Kommission stellt Pläne für Zukunft milliardenschwerer Regionalfonds vor

Straßburg (AFP) - Die EU-Kommission beschließt am Dienstag ihre Pläne für die Zukunft der milliardenschweren Regional- und Kohäsionsfonds. Kommissions-Vizepräsident Jyrki Katainen und Regionalkommissarin Corina Cretu informieren am Nachmittag (15.30 Uhr) in Straßburg über Schwerpunkte und Ausrichtung in den Jahren 2021 bis 2027. Die EU-Kommission unterstützt dabei den deutschen Vorschlag, Gebiete mit einer hohen Zahl von Flüchtlingen künftig stärker zu berücksichtigen. Dies könnte zu Lasten osteuropäischer Staaten gehen, welche die Flüchtlingsaufnahme verweigern.

Die Regional- und Kohäsionsfonds sollen eine Angleichung der Lebensverhältnisse in der EU fördern und sind nach den Agrarausgaben der größte Posten im EU-Budget. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, dafür im nächsten Sieben-Jahres-Zeitraum ab 2021 rund 374 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Den Plänen müssen das Europaparlament und die Mitgliedstaaten noch zustimmen.