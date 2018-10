EU-Kommission tagt zu Brexit-Gesprächen und möglichem Scheitern

Brüssel (AFP) - Vor dem EU-Gipfel kommende Woche zieht die Europäische Kommission heute eine Bilanz der Brexit-Verhandlungen. EU-Verhandlungsführer Michel Barnier informiert die Kommissare in ihrer wöchentlichen Sitzung am Vormittag über den Stand der Gespräche mit Großbritannien, wie ein Sprecher am Dienstag sagte. Zudem will die Kommission die Vorbereitungen auf ein mögliches Scheitern der Austrittsverhandlungen diskutieren.

EU-Brexit-Unterhändler Michel Barnier © AFP

Die Kommission hatte bereits Mitte Juli EU-Länder, Regionen, Kommunen und Unternehmen aufgefordert, sich auf "alle Szenarien" mit Blick auf den Brexit vorzubereiten. Dazu gehört auch ein Austritt ohne Abkommen mit der EU. Denn die Brexit-Verhandlungen kamen in den vergangenen Monaten wegen Streits über die künftige Grenze zwischen Irland und Nordirland und unterschiedliche Vorstellungen zu den künftigen Handelsbeziehungen kaum voran. Der EU-Gipfel soll kommende Woche entscheiden, ob es nun Fortschritte gibt und wie es weiter gehen soll.