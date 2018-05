Gelder für Bauern und Regionen sollen deutlich gekürzt werden

EU-Kommission verlangt von Mitgliedstaaten Mehrausgaben in Milliardenhöhe

Brüssel (AFP) - Deutlich höhere Beiträge der Mitgliedstaaten trotz Kürzungen bei Bauern und Regionen: Die EU-Kommission hat am Mittwoch ihren Vorschlag für den nächsten europäischen Haushalt von 2021 bis 2027 vorgelegt. Trotz Brexit ist eine Erhöhung um 192 Milliarden Euro auf 1279 Milliarden Euro geplant. Zahlungen an Bauern und Strukturhilfen für Regionen sollen deutlich gekürzt werden. Mittel sollen zudem beim Verstoß gegen die Rechtsstaatlichkeit entzogen werden können.

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger © AFP

Mit Großbritannien fällt durch den Brexit im kommenden Jahrzehnt einer der größten Nettozahler der EU weg. Die EU-Kommission will die dadurch entstehende Finanzierungslücke ausgleichen und sieht gleichzeitig einen deutlich höheren finanziellen Mehrbedarf in Bereichen wie Grenzsicherung, Migration und Forschung. So will die Kommission die Zahl der Grenzschützer im nächsten Jahrzehnt nun auf mehr als 10.000 erhöhen.

Den Rotstift setzt EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger bei den beiden größten Ausgabenposten an. Demnach sollen die Mittel für die Regionalförderung in der sogenannten Kohäsionspolitik um sieben Prozent sinken. Die Agrarhilfen sollen um global fünf Prozent sinken. Bei den Direktzahlungen an Bauern pro Hektar sollen es aber Oettinger zufolge "nur knapp vier Prozent" sein.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Außenminister Heiko Maas (beide SPD) erklärten, der Kommissionsvorschlag sei "ein wichtiger erster Schritt". Die EU müsse nun "die richtigen Schwerpunkte setzen" und Ausgaben "noch konsequenter auf einen europäischen Mehrwert hin ausrichten". Sie nannten dabei auch die Verteidigungspolitik. Gleichzeitig verlangte die Minister "eine faire Lastenteilung" zwischen den Mitgliedstaaten.

In ihrem Koalitionsvertrag hat sich die Bundesregierung bereits "zu höheren Beiträgen Deutschlands zum EU-Haushalt" bereit erklärt. EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger sagte in der ARD, auf Deutschland kämen dann Mehrausgaben von elf bis zwölf Milliarden Euro pro Jahr zu.

Der stellvertretende CSU-Landesgruppenvorsitzende im Bundestag, Hans Michelbach, kritisierte die Forderungen aus Brüssel als "völlig Illusorisch". Deutschland sei "nicht die Melkkuh der EU", erklärte er und forderte "deutlichere Sparanstrengungen"

Über den künftigen Finanzrahmen müssen die Mitgliedstaaten einstimmig entscheiden. Auch andere Nettozahler wie die Niederlande, Österreich, Dänemark und Schweden lehnen Beitragserhöhungen ab. Der Kommissionsvorschlag sei "noch weit von einer akzeptablen Lösung entfernt", erklärte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz im Kurznachrichtendienst Twitter. Ziel müsse es sein, "dass die EU nach dem Brexit schlanker, sparsamer und effizienter wird". Die französische Regierung kritisierte hingegen die Kürzungen im Agrarbereich.

Oettinger betonte, der Budget-Vorschlag bringe einen "echten europäischen Mehrwert". Es werde in die Bereiche investiert, "in denen ein einzelner Mitgliedstaat allein keine Lösungen finden kann", erklärte er. Er verwies auch darauf, dass die Mittel für das Schüler und Studentenaustauschprogramm Erasmus plus verdoppelt würden. Auch die Forschungsförderung soll deutlich steigen.

Brüssel fordert neben den höheren Beiträgen der Mitgliedstaaten auch mehr eigene Einnahmen. Dazu schlägt die Kommission eine Beteiligung an den Einkünften aus dem Emissionshandel sowie aus einer neuen gemeinsamen Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage vor. Zudem soll Brüssel direkt an einer Abgabe auf nicht wiederverwertbare Kunststoff-Abfälle beteiligt werden.

Nach dem Streit um Polens Justizreform und regelmäßiger Demokratiekritik an Ungarn sollen die EU-Mittel auch stärker an die Rechtsstaatlichkeit geknüpft werden. Je nach Stärke des Verstoßes will die EU sie künftig "aussetzen, verringern oder beschränken" können.

Wie von der Bundesregierung gewünscht sollen bei der Vergabe von Kohäsionsmitteln künftig auch die Anstrengungen von Kommunen und Regionen bei der Flüchtlingsaufnahme und -integration berücksichtigt werden. Einen genauen Vorschlag hierzu will die Kommission am 29. Mai vorlegen.