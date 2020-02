Paris sieht aber "keinen Automatismus" für Albanien und Nordmazedonien

EU-Kommission will Beitrittsstreit mit Frankreich mit Reform lösen

Brüssel (AFP) - Mit einer Reform des Erweiterungsprozesses will die EU-Kommission den Konflikt um die Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien lösen. Die Behörde schlug am Mittwoch vor, den Mitgliedstaaten mehr Kontrolle über den Prozess zu geben und Kandidatenländer durch klare finanzielle Anreize und Sanktionen zur Umsetzung von Reformen zu bewegen. Frankreich begrüßte den Plan, stellt aber weiter Bedingungen, um sein Veto gegen Albanien und Nordmazedonien aufzugeben.

Ungar Oliver Varhelyi soll Erweiterungskommissar werden © AFP

Mit der Reform solle das Beitrittsverfahren "glaubwürdiger, dynamischer und vorhersehbarer" werden, sagte Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi. Gleichzeitig gebe es eine klare Forderung aus der Öffentlichkeit, dass der Prozess auch umkehrbar sein müsse, wenn es Rückschritte bei einem Kandidaten gebe.

Die Kommission stehe aber weiter "zur Erweiterung der Europäischen Union auf dem westlichen Balkan", sagte Varhelyi. Dies gelte auch für die seit 2018 vertretene Auffassung, dass Albanien und Nordmazedonien reif für Beitrittsverhandlungen seien. Der Ungar sprach sich dafür aus, diese vor Anfang Mai aufzunehmen, wenn in Zagreb ein Westbalkan-Gipfel der EU stattfindet.

Eine Entscheidung der Mitgliedstaaten über die Aufnahme wurde im Oktober auf Druck von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bereits zum dritten Mal verschoben. Paris verlangte zuvor eine grundlegende Überarbeitung des Aufnahmeprozesses. Vorbehalte gegen Albanien hatten auch die Niederlande und Dänemark.

Die Kommission will die Mitgliedstaaten nun stärker einbeziehen. Um "Überraschungen in letzter Minute zu vermeiden", sollen ihre Experten laut Varhelyi künftig an der Bewertung der Kandidatenländer teilnehmen.

Darüber hinaus will Brüssel über klarere Kriterien stärker Belohnung und Bestrafung betonen, um die Kandidatenländer zu Reformen etwa im Kampf gegen Korruption zu bewegen. Musterschüler können demnach schneller an EU-Programmen teilnehmen und mit einer "Erhöhung der Finanzmittel" rechnen.

Bei negativen Entwicklungen steht dagegen die Drohung im Raum, Beitrittsverhandlungen auszusetzen, finanzielle Mittel zu kürzen und die Teilnahme an EU-Programmen zu untersagen. All diese Möglichkeiten gibt es bereits und wurden im Falle der Türkei auch umgesetzt. Neu ist, dass auch bereits abgeschlossene Teilbereiche der Verhandlungen "wieder geöffnet oder auf Null gesetzt" werden können, wenn Probleme auftreten.

Darüber hinaus will Brüssel einen "stärkeren Fokus" auf die Einhaltung von Grundprinzipien wie Rechtsstaatlichkeit und Demokratie legen. Verhandlungen darüber sollten "zuerst eröffnet und zuletzt abgeschlossen" werden, heißt es in dem Vorschlag. Fortschritte in dem Bereich sollten "das allgemeine Tempo der Verhandlungen bestimmen".

Die Pläne seien "ein positiver Schritt", sagte die französische Europastaatsministerin Amélie de Montchalin zu AFP. Es gebe aber weiter "keinen Automatismus" für eine Zustimmung Frankreichs zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien.

Montchalin nannte zwei Bedingungen. Einerseits müssten die Mitgliedstaaten die Reformvorschläge einstimmig billigen, "ohne diese zu verwässern", sagte sie. Zudem wolle Paris abwarten, ob die für Februar geplanten Länderberichte zu den Beitrittskandidaten tatsächlich bestätigten, dass Reformen wie verlangt umgesetzt wurden.

Deutschland unterstützte die Eröffnung der Verhandlungen vor dem Westbalkan-Gipfel im Mai. "Beide Länder haben auf ihrem Weg in Richtung EU viel geleistet und müssen nun grünes Licht erhalten", erklärte Europa-Staatsminister Michael Roth (SPD). "Die Diskussion über eine Verbesserung des Beitrittsverfahrens darf die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien nicht noch weiter verzögern."