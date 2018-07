Verhandlungen über angespannte Wirtschaftsbeziehungen zwischen EU und den USA

EU-Kommissionspräsident Juncker am 25. Juli zu Handelsgesprächen bei Trump

Brüssel (AFP) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker reist am 25. Juli zu Handelsgesprächen mit US-Präsident Donald Trump nach Washington. Juncker und Trump würden bei dem Treffen am Mittwoch kommender Woche über eine Verbesserung der transatlantischen Handelsbeziehungen und eine "stärkere Wirtschaftspartnerschaft" verhandeln, teilte die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mit. Die USA hatten zuletzt Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Europa erhoben, die EU reagierte mit Gegenzöllen.

Bei dem Treffen von Juncker und Trump stehen auch außenpolitische Themen, Terrorabwehr und Energiesicherheit auf der Tagesordnung, wie die Kommission mitteilte. Am Montag hatte sich der US-Präsident zum seinem ersten bilateralen Gipfel mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Helsiniki getroffen und damit bei den traditionellen US-Verbündeten die Sorge vor einseitigen Deals ausgelöst. Beim G7-Gipfel in Kanada war es im Juni wegen der Handelspolitik zum Eklat gekommen. Trump zog nachträglich seine Unterstützung für die Abschlusserklärung des Gipfels zurück.