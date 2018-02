EU-Kommissionspräsident Juncker besucht Beitrittskandidaten auf dem Westbalkan

Skopje (AFP) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker beginnt am Sonntag eine Reise durch sechs Staaten des Westbalkans, die EU-Mitglieder werden wollen. Erste Station ist die mazedonische Hauptstadt Skopje (Pk. 14.35 Uhr). Das Land ist bereits EU-Beitrittskandidat. Griechenland blockiert allerdings die Aufnahme von Verhandlungen. Denn Athen akzeptiert den Staatsnamen Mazedonien nicht, weil es Ansprüche Skopjes auf eine gleichnamige nordgriechische Region befürchtet. Am Abend trifft Juncker dann in der albanischen Hauptstadt Tirana ein.

Skopje bei Nacht © AFP

Die EU-Kommission hatte Anfang Februar ihre neue Erweiterungsstrategie für den Westbalkan vorgestellt. Sie sieht Serbien und Montenegro als Favoriten für einen möglichen Beitritt bis 2025. Neben diesen beiden Staaten und Mazedonien ist auch Albanien bereits offizieller Kandidat. Das Kosovo und Bosnien-Herzegowina werden als "potenzielle Kandidaten" geführt. In allen Fällen fordert Brüssel vor einem Beitritt aber die Lösung aller Grenzstreitigkeiten, die noch aus der Zeit des Zerfalls Jugoslawiens stammen.