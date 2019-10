EU-Parlament befragt Kommissionskandidaten für umstrittenes Migrationsressort

Brüssel (AFP) - Das Europaparlament setzt heute die Anhörungen der Kandidaten für die neue EU-Kommission fort (ab 09.00 Uhr). Dabei muss sich am Abend auch der Grieche Margaritis Schinas den Fragen der Abgeordneten stellen (18.30 Uhr). Er soll als Vize-Präsident unter dem Ressorttitel "Schutz unserer europäischen Lebensweise" den Migrationsbereich mitbetreuen. Im Europaparlament brachte die Bezeichnung der künftigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Vorwurf ein, sie biedere sich in der Flüchtlingspolitik der extremen Rechten an.

Designierter Kommissionsvize Schinas © AFP

Bereits am Vormittag findet die Befragung des designierten Wirtschaftskommissars Paolo Gentiloni statt (09.00 Uhr). Verfechter einer strikten Budgetdisziplin kritisieren, dass von der Leyen mit dem Sozialdemokraten ausgerechnet den Kandidaten des hoch verschuldeten Italiens mit der Kontrolle der EU-Haushaltsvorgaben in den Mitgliedstaaten beauftragte. Das Europaparlament muss die Kommission als Ganzes billigen, damit diese wie geplant am 1. November die Arbeit aufnehmen kann.