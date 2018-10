EU-Volksvertretung will mehr Mittel für Jugendliche und Klimaschutz

EU-Parlament lehnt Haushaltsentwurf der Finanzminister als unzureichend ab

Straßburg (AFP) - Das Europaparlament hat den von den EU-Finanzministern vorgeschlagenen Gemeinschaftshaushalt für das kommende Jahr als unzureichend abgelehnt. Die Abgeordneten forderten am Mittwoch in Straßburg mit deutlicher Mehrheit zusätzliche Mittel vor allem für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, das Studenten-Austauschprogramm Erasmus sowie für das Vorgehen gegen den Klimawandel. Auch in die Entwicklungshilfe soll ihrer Auffassung nach mehr Geld fließen, um Fluchtursachen zu bekämpfen.

Kürzen will das Parlament hingegen die Vorbeitrittshilfen für die Türkei - als Reaktion auf den autoritären Kurs der Regierung in Ankara. Mit den so genannten Vorbeitrittshilfen soll der Türkei die Anpassung an EU-Standards erleichtert werden.

Insgesamt fordert die EU-Volksvertretung für das kommende Jahr gemeinsame Haushaltsmittel in Höhe von rund 149 Milliarden Euro - gut drei Milliarden Euro mehr als im laufenden Jahr. Die Finanzminister der EU wollen für das kommende Jahr 2019 etwa 148 Milliarden Euro zur Verfügung stellen.

Mit dem Votum in erster Lesung erteilte das Plenum seinen Verhandlungsführern nun ein Mandat für die Gespräche mit dem Rat der EU-Staaten. Dafür sind drei Wochen veranschlagt. Definitiv will das Parlament den Haushalt für das Jahr 2019 dann im November verabschieden.

Das Europaparlament und die Mitgliedstaaten entscheiden über den EU-Haushalt gemeinsam. Sie müssen sich daher auf einen Kompromiss einigen. Gelingt dies nicht bis Jahresende, muss die EU mit der so genannten Zwölftel-Regelung auskommen - das heißt, sie erhält jeden Monat ein Zwölftel des Vorjahreshaushalts.

Derzeit werden fast 80 Prozent des EU-Haushalts von den Beitragszahlungen der Mitgliedsländer gedeckt, der Rest stammt aus so genannten Eigenmitteln der EU - dies sind vor allem Zolleinnahmen. Das Europaparlament fordert seit langen, die Eigenmittel aufzustocken - etwa durch eine Digitalsteuer - und im Gegenzug die Beitragszahlungen der Mitgliedsstaaten zu reduzieren. Deutschland als größter Nettozahler steuert knapp 20 Prozent zum EU-Haushalt bei.