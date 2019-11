EU-Parlament stimmt über Ausrufung des Klimanotstandes ab

Straßburg (AFP) - Die EU-Abgeordneten stimmen am Donnerstag in Straßburg über die Ausrufung des EU-weiten Klimanotstandes ab. Mehrere Fraktionen unterstützten bei einer Debatte am Montag einen entsprechenden Entschließungstext des französischen Liberalen Pascal Canfin. Zentrale Forderung ist die Festschreibung des Ziels, die Treibhausgas-Emissionen der EU-Staaten bis zum Jahr 2030 um 55 Prozent im Vergleich zum Referenzjahr 1990 zu reduzieren.

Überschwemmung in Venedig im November © AFP

Während die Grünen allerdings noch weitergehende Forderungen in den Text einfließen lassen wollen, geht das Wort "Notstand" den Konservativen bereits zu weit. Bislang haben nach Angaben des EU-Parlaments mehr als tausend Verwaltungseinheiten weltweit (etwa Staaten, Städte und Gemeinden) wegen der Folgen des Klimawandels den Notstand ausgerufen und die Eindämmung der Erderwärmung zur Priorität erklärt.