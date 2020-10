EU-Parlament tagt zu Konflikt in Berg-Karabach und Klimaziel 2030

Brüssel (AFP) - Das EU-Parlament startet seine Plenarsitzung am Mittwoch (09.00 Uhr) in Brüssel mit einer Debatte mit dem EU-Außenbeauftragen Josep Borrell zum Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien in Berg-Karabach. Die Abgeordneten legen zudem ihre Position zum EU-Klimagesetz und einer Erhöhung der Klimaziele für 2030 fest. Das Endergebnis in dem Dossier wird am Donnerstag erwartet.

EU-Parlament in Brüssel © AFP

Dem Parlament liegen zudem die personellen Änderungen in der EU-Kommission nach dem Rücktritt des irischen Handelskommissars Phil Hogan zur Abstimmung vor. Ein positives Votum zur Ernennung der Irin Mairead McGuinnes zur Finanzkommissarin und des Letten Valdis Dombrovskis zum Handelskommissar gilt als sicher.