Tajani fordert Europabefürworter zu Kraftanstrengung auf

EU-Parlamentspräsident befürchtet Schub für extreme Kräfte bei Europawahl 2019

Brüssel (AFP) - EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani befürchtet eine Stärkung der europakritischen Kräfte bei der Europawahl in einem Jahr. Ein Zuwachs für die Europaskeptiker sei "wahrscheinlich", warnte der Italiener am Mittwoch in Brüssel. "Wir müssen in diesem Jahr hart daran arbeiten, den Weg für ein pro-europäisches Parlament zu ebnen." Eine Stärkung der EU-kritischen Kräfte auf der Linken und Rechten wäre "nicht gut für Europa".

Parlamentspräsident Tajani © AFP

Bei der Abstimmung vom 23. bis 26. Mai 2019 sollen in den dann 27 Mitgliedsstaaten - Großbritannien wird nicht mehr dabei sein - die 705 Sitze des Europaparlaments neu besetzt werden. Schon bei der letzten Europawahl 2014 hatten Europagegner in vielen Ländern stark abgeschnitten - in Großbritannien und Frankreich landeten sie sogar auf Platz eins.

Tajani rief die gemäßigten Kräfte zur Selbstkritik auf. "Man muss sich fragen, warum die Leute für solche Parteien stimmen", sagte er. Nun gehe es darum, "den Bürgern zu zeigen, dass Europa zu ihrem Wohlergehen und ihrem Schutz beiträgt".