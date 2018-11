Rutte: Ausgehandelte Vereinbarungen sind das "Maximum"

EU-Sondergipfel soll Brexit-Abkommen verabschieden

Brüssel (AFP) - Die EU-Staats- und Regierungschefs sind am Sonntag zu ihrem Brexit-Sondergipfel zusammengekommen. Sie wollen in Brüssel den Vertrag zum EU-Austritt Großbritanniens sowie eine politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen verabschieden. EU-Unterhändler Michel Barnier sagte, die Brexit-Verhandlungen hätten sich "niemals gegen das Vereinigte Königreich" gerichtet. "Wir werden Verbündete, Partner und Freunde bleiben." Barnier forderte alle Seiten auf, den Weg für die Zustimmung zu den Abkommen freizumachen.

Michel Barnier beim Gifpel © AFP

In Großbritannien muss der Austrittsvertrag noch durch das britische Parlament gebilligt werden. Dort gibt es große Widerstände - auch in der konservativen Partei von Premierministerin Theresa May.

Der niederländische Regierungschef Mark Rutte sagte, er erwarte eine Zustimmung in London. Mit Blick auf Nachverhandlungen bei einem Scheitern fügte er hinzu, die ausgehandelte Vereinbarung sei "das Maximum, das wir erreichen können". Dabei sei klar, dass es "hier heute keine Sieger gibt. Niemand gewinnt, wir verlieren alle. Aber angesichts des Umfelds ist das akzeptabel."

Der Gipfel hatte bis Samstag auf der Kippe gestanden, weil Spanien mit den Regelungen zum britischen Gebiet Gibraltar im Süden der iberischen Halbinsel nicht zufrieden war. Madrid zeigte sich schließlich zufrieden mit Zusicherungen der EU und Großbritanniens, dass es bei Beschlüssen zu den künftigen Beziehungen, die Gibraltar betreffen, ein Mitspracherecht hat.

Der Austrittsvertrag sieht eine Übergangsphase bis Ende 2020 vor, in der Großbritannien im EU-Binnenmarkt und der Zollunion bleibt. Er regelt zudem die Rechte der Bürger auf beiden Seiten, die Finanzforderungen an London und die Frage der künftigen Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland. Bei den künftigen Beziehungen bietet die EU Großbritannien eine "ehrgeizige" wirtschaftliche und politische Partnerschaft an.