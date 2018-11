Juncker sieht Brexit trotz "bestmöglichen Vertrags" als "Tragödie"

EU-Staats- und Regierungschefs billigen Brexit-Abkommen

Brüssel (AFP) - Nach 45 gemeinsamen Jahren nimmt die Europäische Union Abschied von ihrem Mitglied Großbritannien: Die EU-Staats- und Regierungschefs billigten am Sonntag in Brüssel den Vertrag über den Austritt Großbritanniens im kommenden März. Er soll als Grundlage für einen geregelten Brexit dienen. Die britische Premierministerin Theresa May muss das Abkommen allerdings noch gegen massiven Widerstand durch das Parlament bringen. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) schloss Nachverhandlungen aus.

EU-Kommissionpräsident Juncker © AFP

Die Chefs der verbleibenden 27 EU-Staaten unterstützten am Sonntag bei einem Brexit-Sondergipfel in Brüssel zudem eine politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen mit dem Vereinigten Königreich, wie EU-Ratspräsident Donald Tusk im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Der Austrittsvertrag war in 17-monatigen schwierigen Verhandlungen zwischen Brüssel und London ausgearbeitet worden. Trotz des Abschlusses der Verhandlungen war die Stimmung in Brüssel gedämpft. "Das ist ein trauriger Moment, das ist eine Tragödie", sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Brüssel über den bevorstehenden Austritt Großbritanniens. Die gefundene Vereinbarung sei bei aller Sorge über den Brexit "der bestmögliche Vertrag".

Der Austrittsvertrag sieht eine Übergangsphase bis Ende 2020 vor, in der Großbritannien im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion bleibt. Er regelt zudem die Rechte der Bürger auf beiden Seiten, die Finanzforderungen an London und die Frage der künftigen Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland. Bei den künftigen Beziehungen bietet die EU Großbritannien eine "ehrgeizige" wirtschaftliche und politische Partnerschaft an.

Mit Blick auf die ungewisse Abstimmung im britischen Parlament kamen aus Brüssel Warnungen vor Nachforderungen aus London. "Es wird sicher nicht nachverhandelt, und es gibt auch keinen weiteren Spielraum", sagte Österreichs Kanzler Kurz, dessen Land momentan die Ratspräsidentschaft innehat.

Der niederländische Regierungschef Mark Rutte sagte, er erwarte eine Zustimmung durch das Parlament in London. Mit Blick auf Nachverhandlungen bei einem Scheitern fügte er hinzu, die ausgehandelte Vereinbarung sei "das Maximum, das wir erreichen können".

Viele der Staats- und Regierungschefs sprachen angesichts des britischen Austritts von einem traurigen Tag für Europa. Litauens Präsidentin Dalia Grybauskaite sagte: "Wir werden dem Brexit-Abkommen zustimmen, aber es enthält nichts Gutes für keine der Seiten." Österreichs Kanzler Kurz sagte, die verbleibenden EU-Länder seien sich einig, "dass der Brexit nicht gut ist".

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wertete den bevorstehenden Austritt Großbritanniens als Zeichen für die "Zerbrechlichkeit" der EU. "Dies ist ein ernsthafter Moment", sagte er in Brüssel. Macron bekräftigte dabei seine Forderung nach einer "Neugründung" der EU.

EU-Unterhändler Michel Barnier betonte, die Brexit-Verhandlungen hätten sich "niemals gegen das Vereinigte Königreich" gerichtet. "Wir werden Verbündete, Partner und Freunde bleiben."

Kurz vor Beginn des Gipfels warb Premierministerin May in einem "Brief an die Nation" um Zustimmung zu der Brexit-Einigung. Die Vereinbarung respektiere das Ergebnis des Brexit-Referendums und sei ein "Moment der Erneuerung und der Versöhnung", schrieb May in dem am Sonntag in mehreren Zeitungen veröffentlichten Brief.

Das Parlament in London solle der Einigung zustimmen. Sie sei im "nationalen Interesse", argumentierte May. "Es ist ein Abkommen für eine hellere Zukunft, das es uns ermöglicht, die vor uns liegenden Chancen zu ergreifen."

Großbritannien war 1973 dem europäischen Staatenverbund beigetreten. Im Juni 2016 stimmte einen knappe Mehrheit der Wähler bei einem Referendum für den Austritt.

Der Gipfel hatte bis Samstag auf der Kippe gestanden, weil Spanien mit den Regelungen zum britischen Gebiet Gibraltar im Süden der iberischen Halbinsel nicht zufrieden war. Madrid akzeptierte schließlich Zusicherungen der EU und Großbritanniens, dass es bei Beschlüssen zu den künftigen Beziehungen, die Gibraltar betreffen, ein Mitspracherecht hat.