Wirtschaftskommissar: "Immense Investitionen" für Klimaschutz nötig

EU-Stabilitätspakt kommt auf den Prüfstand

Brüssel (AFP) - Die Defizit- und Schuldenregeln der EU kommen auf den Prüfstand. Vor dem Hintergrund nötiger Investitionen für eine ambitionierte Klimaschutzpolitik erwäge die EU-Kommission eine Überarbeitung der Vorgaben für die Mitgliedstaaten, sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni am Mittwoch in Brüssel. Ob dies am Ende zu einer Lockerung der Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspaktes führen soll, blieb zunächst offen.

Wirtschaftskommissar Gentiloni (l.) mit Kommissionsvize Dombrovskis und EZB-Vize de Guindos © AFP

Gentiloni verwies auf "die immensen Investitionen, die für die Bekämpfung des Klimawandels nötig sind". Der Italiener hatte im Rahmen des Klimaplans "Green Deal" bereits für Ausnahmen für grüne Investitionen von den Haushaltsregeln plädiert. In einem ersten Schritt sollen nun Akteure wie die Regierungen und Zentralbanken der EU-Länder zu einer möglichen Reform konsultiert werden.

Der Stabilitätspakt soll die EU- und insbesondere die Euro-Staaten mit gemeinsamen Regeln zur Haushaltsdisziplin anhalten. Die gesamten Schulden eines Staates dürfen demnach nicht höher als 60 Prozent seines Bruttoinlandsproduktes (BIP) sein. Für das jährliche Haushaltsdefizit liegt die Obergrenze bei drei Prozent der Wirtschaftsleistung.

Die strengen Vorgaben sind regelmäßig Gegenstand von Kritik. Im November bezeichnete Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Drei-Prozent-Regel als "Debatte aus einem anderen Jahrhundert". Das hoch verschuldete Italien fordert seit Jahren eine Lockerung. Grüne und Linke beklagen zu niedrige Investitionen wegen eines angeblichen Brüsseler Spardiktats.

Bei dem Streit prallen zwei haushaltspolitische Philosophien aufeinander. Während Frankreich, Italien und andere mehr Spielraum für Investitionen wollen, lehnen Länder wie Deutschland und nordische Staaten eine Aufweichung des Stabilitätspakts strikt ab.

Dass es auch innerhalb der EU-Kommission Anhänger beider Denkweisen gibt, wurde bei einer gemeinsamen Pressekonferenz Gentilonis mit Kommissionsvize Valdis Dombrovskis am Mittwoch deutlich. Der konservative Lette Dombrovskis hob das allgemein sinkende Schuldenniveau als Erfolg koordinierter Haushaltspolitik hervor. Problematisch sei vor allem "eine einsetzende Reformmüdigkeit" seitens der Mitgliedstaaten.

Sein italienischer Kollege hingegen wies auf die großen Unterschiede zwischen den Schuldenständen der EU-Länder und das niedrige Niveau öffentlicher Investitionen hin. "Das Ziel ist weiterhin die Wahrung der Stabilität", sagte Gentiloni. Aber "wir müssen die enorme Herausforderung grüner Investitionen angehen".

Kritik daran ließ nicht lange auf sich warten. "Nur weil die Kommission nun den Green Deal ausgerufen hat, hat sich die Schuldentragfähigkeit in Ländern wie Italien und Frankreich keinen Deut verbessert", erklärte der finanzpolitische Sprecher der Unionsparteien im EU-Parlament, Markus Ferber. Mit Ausnahmen für grüne Investitionen "öffnen wir die Büchse der Pandora".

"Die Regeln müssen nicht flexibilisiert, sondern vor allem erst einmal zur Anwendung gebracht werden", erklärte der CSU-Politiker. Tatsächlich wurden die Regeln in der Vergangenheit häufig gebeugt, früher auch von Deutschland. Die vorgesehenen Sanktionen, die sich theoretisch auf bis zu 0,2 Prozent des Wirtschaftswachstums belaufen können, wurden noch nie verhängt.

Brüssel ist sich der Brisanz des Themas wohl bewusst und preschte vorerst nicht mit konkreten Vorschlägen vor. Zunächst soll es Gespräche mit den Mitgliedstaaten, Zentralbanken, dem Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten sowie Sozialpartnern und Experten geben. Vorschläge sollen dann bis Ende des Jahres auf dem Tisch liegen.

Dem Grünen-Europaabgeordneten Sven Giegold geht die EU-Kommission zu zaghaft vor. Es sei "eine Besserstellung aller Investitionen in den Haushaltsregeln" von Nöten. Ähnlich sieht das der SPD-Abgeordnete Joachim Schuster: "EU-Kommission und Mitgliedstaaten müssen endlich einsehen", dass rigide Schuldenbremse und massive Investitionen nicht harmonieren.