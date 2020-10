EU-Ukraine-Gipfel zu Coronakrise und Reformen in Brüssel

Brüssel (AFP) - Die EU hält am Dienstag in Brüssel ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ab (15.30 Uhr). Auf EU-Seite nehmen Ratspräsident Charles Michel und der Außenbeauftragte Josep Borrell teil. Schwerpunkte sind die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise, der Konlfikt in der Ostukraine und die Lage in Belarus. Daneben strebt die EU Zusagen für weitere Reformen im Kampf gegen Korruption und zur Festigung der Rechtsstaatlichkeit an.

Ukraines Präsident Selenskyj © AFP

Es ist bereits der 22. EU-Ukraine-Gipfel und der zweite mit Präsident Selenskyj. Er strebt langfristig eine Mitgliedschaft seines Landes in EU und Nato an. Seit 2017 ist ein Assoziierungsabkommen in Kraft, über dessen weitere Umsetzung bei dem Treffen gleichfalls beraten werden soll. Im Konflikt um die Ostukraine und die Annexion der Krim steht die EU hinter Kiew und hat seit 2014 umfangreiche Sanktionen gegen Russland verhängt.