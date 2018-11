Putin warnt Ukraine vor "unüberlegten Handlungen"

EU-Vorsitz bringt wegen Krim-Eskalation neue Sanktionen gegen Russland ins Spiel

Berlin (AFP) - Nach der neuen Eskalation im Krim-Konflikt hat die österreichische EU-Ratspräsidentschaft weitere Sanktionen gegen Russland ins Spiel gebracht. Allerdings müsse zunächst geklärt werden, was genau am Sonntag zwischen russischen und ukrainischen Marineschiffen vorgefallen ist, sagte die österreichische Außenministerin Karin Kneissl am Dienstag bei einem Treffen mit Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) in Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mahnte derweil in einem Telefonat mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin zum Dialog.

Festgestzte ukrainische Schiffe © AFP

"Die Frage von weiteren Sanktionen wird sich zeigen, wir haben demnächst einen gemeinsamen Rat", sagte Kneissl. Alles hänge jedoch davon ab, wie sich der Sachverhalt darstelle und wie sich Moskau und Kiew weiter verhielten. Derzeit stehe bezüglich der Konfrontation "Aussage gegen Aussage".

Die jüngsten Spannungen im Asowschen Meer zeigten laut Maas deutlich, dass die Annexion der Krim durch Russland "auch ein Problem für die Sicherheit für uns alle in Europa" sei. "Deshalb sollte Russland die festgesetzten Schiffe und Seeleute schnellstmöglich wieder freigeben", forderte der Minister. Beide Seite müssten jetzt ihren Beitrag zur Deeskalation leisten.

Die Ukraine wirft Russland vor, am Sonntag vor der Schwarzmeer-Halbinsel Krim drei ihrer Marineschiffe beschossen und aufgebracht zu haben. Mehrere ukrainische Marinesoldaten wurden dabei verletzt. Nach Angaben russischer Regierungsvertreter wurden 24 ukrainische Marinesoldaten festgenommen. Am Montagabend verhängte das ukrainische Parlament ein 30-tägiges Kriegsrecht in Teilen des Landes.

Der Vorfall vom Sonntag hat Sorgen vor einer weiteren Verschärfung des Konflikts zwischen Kiew und Moskau geschürt.

Merkel telefonierte am Montagabend mit Putin und rief zu "Deeskalation und Dialog" auf. Die beiden Politiker hätten zudem "die Option einer Analyse des Vorfalls unter Beteiligung russischer und ukrainischer Grenzschutzexperten" erörtert, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert. Zuvor hatte Merkel mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko telefoniert.

Putin äußerte in dem Telefonat nach Angaben des Kreml "ernste Sorge" angesichts der Verkündung des Kriegsrechts in der Ukraine. Er hoffe, dass Berlin die ukrainische Regierung "beeinflussen" könne, um diese von "künftigen unüberlegten Handlungen" abzuhalten.

Zugleich prangerte Putin "provokative Handlungen" Kiews an. Ukrainische Marineschiffe hätten eine "grobe Verletzung internationaler Rechtsnormen" begangen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte am Dienstag, die Verhängung des Kriegsrechts verursache eine "Eskalation der Spannungen in der Konfliktregion".

Einige der festgesetzten Marinesoldaten sollen bereits am Dienstag in der Stadt Simferopol vor Gericht gestellt werden, wie die Menschenrechts-Beauftragte auf der Krim, Ljudmila Lubina, der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die übrigen Soldaten sollen demnach am Mittwoch vor Gericht kommen. Drei festgesetzte Ukrainer befänden sich wegen Verletzungen im Krankenhaus.

Das russische Staatsfernsehen hatte am Montagabend Filmaufnahmen der Verhöre einiger ukrainischer Soldaten durch die russischen Sicherheitsdienste ausgestrahlt. Darin ist zu hören, wie einer der Befragten einen "provokativen Charakter" des ukrainischen Marineeinsatzes vor der Krim einräumt.

Der ukrainische Marinekommandeur Igor Worontschenko wies dies zurück. Er warf Russland vor, die Marinesoldaten unter Druck gesetzt zu haben.