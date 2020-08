Ratspräsident Michel reist am Samstag nach Beirut

EU nimmt an von Frankreich organisierter Libanon-Geberkonferenz teil

Brüssel (AFP) - Die Europäische Union (EU) hat ihre Teilnahme an der von Frankreich organisierten internationalen Geberkonferenz für den Libanon zugesagt. Sowohl EU-Ratspräsident Charles Michel als auch der Kommissar für humanitäre Hilfe, Janez Lenarcic, würden an der Videokonferenz am Sonntag teilnehmen, teilte ein Kommissionssprecher am Freitag mit. Michel will zuvor am Samstag nach Beirut reisen, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen.

Beirut nach der Explosionskatastrophe © AFP

Am Dienstagabend hatten zwei gewaltige Explosionen die libanesische Hauptstadt erschüttert. Nach jüngsten Angaben der Behörden wurden dabei mehr als 150 Menschen getötet und mehr als 5000 verletzt. Dutzende Menschen werden weiterhin vermisst.

"Schockiert und betrübt stehen wir allen Betroffenen zur Seite und werden Hilfe leisten", schrieb Michel auf Twitter und kündigte für Samstag unter anderem ein Treffen mit dem libanesischen Präsidenten Michel Aoun und Ministerpräsident Hasan Diab an.

Nach seiner Reise wird Michel am Sonntag an der vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron initiierten Videokonferenz teilnehmen, mit der international Spenden für die humanitäre Nothilfe im Libanon gesammelt werden sollen. Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hätten bereits an die 27 EU-Mitgliedsstaaten appelliert, ihre Unterstützung für den Libanon zu verstärken.

"Wir arbeiten an einer Schätzung des humanitären Bedarfs und wir brauchen so viele Informationen wie möglich", sagte Kommissionssprecher Eric Mamer. Bei der Konferenz handele es sich nicht um eine Konferenz für den Wiederaufbau, diese werde zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

Die EU hat bereits die Entsendung von 300 Rettungskräften nach Beirut koordiniert. Desweiteren wurden 33 Millionen Euro Soforthilfe freigegeben.