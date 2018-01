Gabriel: Teheran stimmt Gesprächen über Rolle in Konflikten in Region zu

EU ruft Trump zu Festhalten an Atomabkommen mit Iran auf

Brüssel (AFP) - Die EU hat US-Präsident Donald Trump aufgerufen, an dem Atomabkommen mit dem Iran festzuhalten. Die Vereinbarung funktioniere und "mache die Welt sicherer", sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini nach einem Treffen mit dem iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Donnerstag in Brüssel. Nach Angaben von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) machte der Iran dabei ein Zugeständnis und stimmte Gesprächen über seine Rolle in Konflikten in der Nahost-Region zu.

Mogherini mit französischem Außenminister Le Drian © AFP

US-Präsident Trump hat das 2015 vereinbarte Abkommen zur Verhinderung von Atomwaffen im Iran als "schlechtesten Deal aller Zeiten" kritisiert. Zwar machte er bisher seine Drohung nicht wahr, das Abkommen aufzukündigen, doch weigerte er sich Mitte Oktober, es erneut zu bestätigen. Am Freitag muss Trump entscheiden, ob er die im Zuge des Abkommens ausgesetzten US-Sanktionen wieder in Kraft setzt.

Gabriel appellierte an den US-Präsidenten, sich an die Vereinbarungen mit Teheran zu halten. Es gebe "keinen Grund (...) die Aufhebung der atombezogenen Sanktionen in Frage zu stellen", sagte er nach dem Treffen in Brüssel, an dem auch die Außenminister Großbritanniens und Frankreichs teilnahmen. Das Scheitern des Abkommens wäre demnach "ein sehr gefährliches Signal" an Länder wie Nordkorea, die selbst Atomprogramme verfolgten.

Auch die USA müssten das Abkommen "respektieren", sagte Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian. Die Wichtigkeit der Vereinbarung bedeute aber nicht, "dass wir andere Meinungsverschiedenheiten verstecken". Dazu gehöre neben dem iranischen Raketenprogramm auch die Rolle des Iran in mehreren Konflikten in der Region.

Teheran wird von der EU, aber auch den USA vorgeworfen, durch Einmischung in mehreren Ländern der Region Konflikte zu schüren. Teheran wird insbesondere kritisiert, im Jemen, in Syrien und im Irak Konfliktparteien zu unterstützen und im Libanon politischen Einfluss über verbündete Gruppen auszuüben.

Gabriel zufolge ging der Iran hier nun einen Schritt auf die Europäer zu. Er sei "sehr froh", dass Sarif bei dem Treffen Gesprächen über die Rolle des Iran in regionalen Konflikten zugestimmt habe, sagte der Bundesaußenminister. Diese sollten "sehr schnell" beginnen und sich zunächst auf die Lage im Jemen beziehen.

"Wir haben natürlich auch kurz die jüngsten innenpolitischen Ereignisse im Iran diskutiert", sagte Mogherini. Bei teils gewaltsamen Protesten, dies sich teils an hoher Arbeitslosigkeit und steigenden Lebenshaltungskosten entzündeten und Ende Dezember im ganzen Land ausgebreitet hatten, waren 21 Menschen getötet worden. Das US-Repräsentantenhaus hatte am Dienstag wegen des Vorgehens der Regierung gegen die Demonstranten weitere Sanktionen gegen den Iran verlangt.

Der britische Außenminister Boris Johnson sagte in Brüssel, das Atomabkommen könne dazu beitragen, die wirtschaftliche Lage in dem Land nach langen Jahren der Sanktionen zu verbessern. Dann könnten auch "die iranischen Bürger von den wirtschaftlichen Vorteilen" der Atomvereinbarung profitieren.