May informiert Gipfel am Mittwoch - Brüssel treibt Notfallpläne voran

EU setzt in den festgefahrenen Brexit-Verhandlungen auf Abwarten

Brüssel (AFP) - Keine Verhandlungen mit Premierministerin Theresa May und keine Beschlüsse zum Brexit: Der EU-Gipfel ab Mittwoch will in den schwierigen Gesprächen über den Austritt Großbritanniens offenbar auf Abwarten setzen. EU-Verhandlungsführer Michel Barnier sagte am Dienstag, die Gespräche mit London bräuchten "mehr Zeit". Die EU will sich aber vorsichtshalber auf einen Austritt ohne Abkommen vorbereiten und schmiedet fortan verstärkt Notfall-Pläne.

Theresa May © AFP

Es sei "nicht üblich", im Rahmen eines Gipfels über den Brexit zu verhandeln, sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter in Berlin. Bei den Austrittsgesprächen habe es sich bewährt, dass die EU die Verhandlungen mit Großbritannien über ihren Chefunterhändler Barnier führe. Auch Gipfelbeschlüsse zum Brexit seien beim Treffen der Staats- und Regierungschefs "nicht geplant".

May wird die anderen EU-Staats- und Regierungschefs nach Angaben von EU-Vertretern zum Gipfelauftakt vor einem Abendessen am Mittwoch über ihre Position in den Brexit-Gesprächen informieren. Danach verlässt sie das Treffen. Barnier wird dann den verbleibenden 27 Staats- und Regierungschefs seine Einschätzung mitteilen.

Die Verhandlungen zum Austrittsvertrag mit Großbritannien waren am Sonntag ausgesetzt worden. Beide Seiten konnten sich weiter nicht auf eine Lösung zur künftigen Grenze zwischen Irland und der britischen Provinz Nordirland einigen.

Europa-Staatsminister Michael Roth (SPD) bezeichnete die Lage als "sehr ernst". Alle müssten sich jetzt anstrengen, sagte er in Luxemburg beim Treffen mit seinen EU-Kollegen. "Das ist jetzt kein Spiel".

Deutschland wolle "einen fairen Deal mit Großbritannien", betonte Roth. Es müsse aber ein Deal sein, "der die Integrität des (europäischen) Binnenmarktes unangetastet lässt". Dies sei für die EU "von zentraler Bedeutung". "Wir sind ja nicht auf dem Viehmarkt."

"Wir sind nicht an der Stelle, wo wir im Oktober sein wollten", sagte ein hochrangiger EU-Vertreter in Brüssel. "Es wird nicht einfach sein, eine Vereinbarung zu finden." Ein bilaterales Gespräch von EU-Ratspräsident Donald Tusk mit May am Mittwoch vor dem Gipfel sei nicht ausgeschlossen.

May suchte bei einer Kabinettssitzung in ihrer in Sachen Brexit gespaltenen Regierung am Dienstag Unterstützung für ihre Verhandlungslinie. Ein Teil ihrer Minister war am späten Montagabend zu einem Treffen zusammengekommen. Medien hatten am Wochenende berichtet, mehrere der Brexit-Hardliner unter den Kabinettsmitgliedern wollten zurücktreten.

Er wolle "ruhig" und "ernsthaft" weiterverhandeln, "um diese globale Vereinbarung in den kommenden Wochen zu finden", sagte Barnier in Luxemburg beim Treffen der Europaminister. Ziel sei es weiter, dass der Austritt "geordnet" erfolge.

Doch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird die Staats- und Regierungschefs der 27 verbleibenden EU-Staaten am Mittwochabend auch über die Pläne für einen Austritt ohne Vereinbarung mit London unterrichten. Die EU-Kommission hatte nach dem Scheitern des Durchbruchs am Sonntag erklärt, sie werde die "Notfall"-Vorbereitungen auf ein sogenanntes No-Deal-Szenario nun "verstärken".

Denn ohne Einigung wird es nach dem Brexit im März 2019 auch keine Übergangsphase geben, in der Großbritannien bis Ende 2020 noch im EU-Binnenmarkt und der Zollunion bleibt. Dann drohen durch wiedereingeführte Kontrollen starke Störungen des Waren- und Reiseverkehrs zwischen beiden Seiten.