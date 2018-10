Merkel: Nordirland-Frage ist "Quadratur des Kreises"

EU sieht in festgefahrenen Brexit-Gesprächen vor Gipfel London am Zug

Brüssel (AFP) - In den festgefahrenen Brexit-Verhandlungen sieht die EU Großbritannien am Zug. Er erwarte beim EU-Gipfel ab Mittwoch in Brüssel von Premierministerin Theresa May "konkrete Vorschläge (...), wie wir aus der Sackgasse kommen", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Dienstag. Vorsichtshalber bereitet sich die EU auf einen Austritt ohne Abkommen vor und schmiedet verstärkt Notfall-Pläne.

Theresa May © AFP

Für einen Durchbruch seien "neue Fakten" nötig, sagte Tusk vor dem Gipfel ab Mittwochabend. "Wir brauchen etwas wirklich Kreatives, um unsere Werte und unseren Binnenmarkt zu schützen und gleichzeitig das Vereinigte Königreich und seine Souveränität."

Großbritannien tritt Ende März 2019 aus der EU aus. Beide Seiten verhandeln seit mehr als einem Jahr über einen Vertrag, der einen chaotischen Brexit verhindern soll. Letzte große Hürde ist eine Lösung für die künftige Grenze zwischen Irland und der britischen Provinz Nordirland. Am Sonntag scheiterte hier erneut ein Durchbruch. Die Verhandlungen über den Austrittsvertrag als Ganzes wurden darauf ausgesetzt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bezeichnete die Nordirland-Frage in einer Fraktionssitzung in Berlin als "Quadratur des Kreises", wie Teilnehmer sagten. Aus Sicht der Kanzlerin können demnach die Grenzkontrollen nicht ganz weggelassen werden, weil es sonst keinen Unterschied mache, ob ein Land in der EU sei oder nicht.

Die EU und Großbritannien streiten seit Monaten über eine "Auffanglösung" (backstop), falls keine andere Lösung zu Nordirland gefunden wird. Die EU hat vorgeschlagen, dass Nordirland dann in der europäischen Zollunion bleibt und einen Großteil der Bestimmungen des EU-Binnenmarktes weiter anwendet.

May lehnt dies ab, weil dann Kontrollen zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreiches nötig würden. Als Kompromiss hatte sie im Juni vorgeschlagen, dass das gesamte Vereinigte Königreich für eine bestimmte Zeit in einer Zollunion mit der EU bleibt. Die EU weigert sich aber, vorab ein Enddatum für diese Notlösung festzulegen.

Darauf bestehen aber die Brexit-Hardliner in Mays Kabinett. Sie fürchten sonst eine jahrelange Hängepartie, in der Großbritannien wegen der Zollunion mit der EU keine eigenen Handelsabkommen schließen könnte.

Bei einer Kabinettssitzung in London habe May am Dienstag "starke Unterstützung" für ihren Plan erhalten, hieß es aus britischen Regierungskreisen. Mit Blick auf die zeitliche Begrenzung sei über "die Notwendigkeit" gesprochen worden, "klar zu definieren, wie dieser Backstop beendet wird".

Ein deutscher Regierungsvertreter rechnete beim EU-Gipfel aber nicht mit Verhandlungen mit May. Dies sei "nicht üblich", sagte er in Berlin. Bei den Austrittsgesprächen habe es sich bewährt, dass die EU die Verhandlungen über ihren Chefunterhändler Michel Barnier führe. Auch Beschlüsse seien "nicht geplant".

May wird die anderen EU-Staats- und Regierungschefs zum Gipfelauftakt über ihre Position informieren. Danach verlässt sie das Treffen. Barnier teilt den verbleibenden 27 Staats- und Regierungschefs dann seine Einschätzung der Lage mit.

Die Gespräche mit London bräuchten "mehr Zeit", sagte Barnier am Dienstag. Er wolle "ruhig" und "ernsthaft" weiterverhandeln, "um diese globale Vereinbarung in den kommenden Wochen zu finden".

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird die Staats- und Regierungschefs am Mittwochabend auch über die Vorbereitung der Notfall-Pläne für einen Brexit ohne Einigung unterrichten. Denn dann drohen durch wiedereingeführte Kontrollen massive Störungen des Waren- und Reiseverkehrs zwischen beiden Seiten.