EU stellt Leitlinien für künftige Beziehungen zu Großbritannien vor

Luxemburg (AFP) - Die EU stellt am Mittwoch ihre Vorstellungen für die künftigen Beziehungen mit Großbritannien nach dem Brexit vor. EU-Ratspräsident Donald Tusk präsentiert in Luxemburg einen Entwurf für Leitlinien, die im März von den Staats- und Regierungschefs beschlossen werden sollen (Pk. 13.15 Uhr). Das EU-Parlament veröffentlicht danach einen Resolutionsentwurf zu seinen Plänen für die künftigen Beziehungen zu Großbritannien (Pk. 17.30 Uhr)

Großbritannien will die EU im März 2019 verlassen © AFP

Die britische Premierministerin Theresa May will nach dem Brexit im März 2019 und einer etwa zweijährigen Übergangsphase auch aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion austreten. Sie hatte am Freitag bekräftigt, dass sie stattdessen ein umfassendes Freihandelsabkommen mit der EU abschließen will, das die meisten Wirtschaftsbereiche einschließt.