Italiens Präsident lässt sich Zeit mit Entscheidung über Kandidaten Conte

EU warnt Italiens Populisten vor Haushalts-Abenteuern nach Regierungsübernahme

Berlin (AFP) - Die sich abzeichnende Übernahme der italienischen Regierung durch EU-skeptische Populisten unter Führung eines politisch unerfahrenen Ministerpräsidenten lässt in Europa die Alarmglocken schrillen. EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis mahnte Italien in einem am Dienstag veröffentlichten Interview zu einer "verantwortungsvollen Haushaltspolitik", der EU-Parlamentarier Elmar Brok (CDU) warnte: "Die Zeichen stehen auf Sturm." Die Entscheidung über die Einsetzung der Regierung liegt nun bei Italiens Präsident Sergio Mattarella.

M5S-Chef Luigi Di Maio mit Conte am 1. März 2018 © AFP

Die potenziellen Regierungspartner - die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die fremdenfeindliche Lega - hatten Mattarella am Montag ihren Vorschlag für das Amt des Ministerpräsidenten vorgelegt. Es handelt sich um den weithin unbekannten Jura-Professor Guiseppe Conte, der bislang keine Erfahrung in politischen Ämtern hat.

Mattarella beriet am Dienstag mit den Vorsitzenden der beiden Parlamentskammern. Eine Entscheidung darüber, ob er Conte mit der Regierungsbildung beauftragt, wollte Mattarella nach Angaben eines Sprechers am Dienstag aber noch nicht treffen. Lehnt er Conte ab, könnte es Neuwahlen geben.

Italienische Medien berichteten, Mattarella habe Zweifel, inwieweit Conte als Politik-Neuling das Regierungsamt ausfüllen könne. Zudem fordere der Präsident Garantien, dass die neue Regierung Italiens europäische Verpflichtungen und internationalen Bündnisse respektiert.

Die Regierungsvorhaben der beiden systemkritischen Parteien könnten zu massiven Konflikten mit Brüssel führen. Die Lega und die Fünf Sterne wollen die Sparpolitik im hoch verschuldeten Italien beenden. Sie planen Steuersenkungen und massive zusätzliche Sozialausgaben.

Die Pläne veranlassten den für den Euro zuständigen EU-Kommissionsvizepräsidenten Dombrovskis zu einer Warnung. Die Kommission lege "Wert darauf, dass die neue italienische Regierung auf Kurs bleibt und eine verantwortungsvolle Haushaltspolitik betreibt", sagte der Lette dem "Handelsblatt". Die Regierung müsse das Wachstum "mit Strukturreformen fördern und das Haushaltsdefizit unter Kontrolle behalten".

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sagte in Brüssel mit Blick auf Italien: "Es herrscht etwas Beunruhigung, ja." Der CDU-Europapolitiker Brok warnte in der "Saarbrücker Zeitung" drastisch vor den Folgen des geplanten Regierungsprogramms: "Deshalb wird die Wirtschaft dort einbrechen. Die italienischen Banken werden einbrechen. Viele Italiener werden dann versuchen, ihre Ersparnisse ins Ausland zu bringen, um sie vor dem Chaos zu retten." Italien habe im Falle eines abrupten Kurswechsels keinen Anspruch auf europäische Solidarität, warnte Brok.

Die Koalitionspartner in spe bemühten sich in Rom um Beschwichtigung. Lega-Chef Matteo Salvini sagte, die neue Regierung wolle Italien "wachsen lassen und neu aufstellen und dabei die Regeln und Verpflichtungen einhalten". Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio mahnte die Kritiker zur Geduld: "Lasst uns erst einmal anfangen, dann dürft Ihr uns auch kritisieren."

Für Kritik sorgte auch die Nominierung des Jura-Professors Conte als Ministerpräsident. Fünf-Sterne-Chef Di Maio und der Lega-Vorsitzende Salvini hatten lange über die Besetzung des Ministerpräsidentenamts gestritten. Keiner der Parteichefs wollte das Amt dem anderen überlassen, schließlich präsentierten sie Conte als Kompromisskandidat.

Fraglich ist, inwieweit die Parteichefs dem Neuling Conte, der über keine politische Hausmacht verfügt, tatsächlichen Handlungsspielraum lassen würden. Die Tageszeitung "La Repubblica" schrieb in einem harschen Kommentar, Conte wäre "ein Ministerpräsident, der nichts zählt". Sie warf die Frage auf: "Mit welcher Autorität könnte er Angela Merkel oder Emmanuel Macron gegenübertreten?"

Wirtschaft und Finanzmärkte reagierten nervös auf die Entwicklung in Italien. Die Börse in Mailand schloss am Montag mit einem Minus von 1,52 Prozent, die Risikoaufschläge für Italiens Staatsanleihen steigen seit Tagen. Italien hat einen Schuldenberg von 2,3 Billionen Euro angehäuft. Das entspricht 132 Prozent der Wirtschaftsleistung - die zweithöchste Schuldenquote in der EU nach Griechenland.