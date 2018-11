EU will bei Sondergipfel Brexit-Abkommen verabschieden

Brüssel (AFP) - Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen am Sonntag zu einem Sondergipfel zum Brexit zusammen (09.30 Uhr). Sie wollen in Brüssel den Vertrag zum EU-Austritt Großbritanniens sowie eine politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen verabschieden. Dies wurde möglich, nachdem Spanien am Samstag eine Veto-Drohung nach Zusicherungen in der Gibraltar-Frage zurückgenommen hatte. Zum Ende des Gipfels beraten die EU-Staats- und Regierungschefs dann mit der britischen Premierministerin Theresa May über weitere Schritte im Brexit-Prozess.

Premierministerin May und Kommissionschef Juncker © AFP

Der Austrittsvertrag sieht eine Übergangsphase bis Ende 2020 vor, in der Großbritannien im EU-Binnenmarkt und der Zollunion bleibt. Er regelt zudem die Rechte der Bürger auf beiden Seiten, die Finanzforderungen an London und die Frage der künftigen Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland. Bei den künftigen Beziehungen bietet die EU Großbritannien eine "ehrgeizige" wirtschaftliche und politische Partnerschaft an.