Oettinger kündigt in einigen Tagen neuen Vorschlag für Milliarden-Budget 2019 an

EU will nach Scheitern von Haushaltsverhandlungen Notbudget vermeiden

Brüssel (AFP) - Nach dem vorläufigen Scheitern der Verhandlungen über den milliardenschweren EU-Haushalt wollen Mitgliedstaaten und Europaparlament ein Notbudget vermeiden und setzten auf eine Einigung vor Jahresende. EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger kündigte in der Nacht zum Dienstag an, "in einigen Tagen" einen neuen Entwurf vorzulegen, damit die Gespräche wieder aufgenommen werden können. Er griff das Parlament an und vermutete ein politisches Manöver vor den Europawahlen im Mai kommenden Jahres.

Europaparlament und den Mitgliedstaaten war es am Montag nicht gelungen, sich vor Fristablauf um Mitternacht zu einigen. Damit muss die EU-Kommission einen neuen Vorschlag für das Budget präsentieren, das nach ihren bisherigen Planungen um drei Prozent auf 165,6 Milliarden Euro steigen sollte. Die EU-Regierungen wollten zum Start der Verhandlungen 1,5 Milliarden Euro weniger, das Parlament rund 770 Millionen Euro mehr.

Alle Seiten bekräftigten, sie wollten vor Jahresende eine Einigung erreichen. Gelingt dies nicht, müsste die EU sich mit einem Notbudget finanzieren. Der bisherige Haushalt würde von Monat zu Monat ohne die für 2019 vorgesehenen Erhöhungen und Neuausrichtungen fortgeschrieben. Eine Lähmung von Verwaltung und Institutionen wie in den USA droht der EU damit bei einem andauernden Haushaltskonflikt nicht.

Oettinger zufolge hatten beide Seiten am Ende nur noch rund 400 Millionen Euro auseinander gelegen. Letztlich sei es an der Frage gescheitert, ob diese Summe aus nicht abgerufenen Forschungsgeldern aus dem vergangenen Jahr auf 2019 übertragen werden könne, schrieb der deutsche Kommissar im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Dann mag es auch eine Rolle spielen, dass (....) Wahlen (zum Europaparlament) im Mai 2019 sind...."

Ähnliche Vorwürfe kamen auch aus den Mitgliedstaaten. "Einfach den Verhandlungstisch zu verlassen, ist nicht nachvollziehbar", sagte ein EU-Diplomat. "Denn Europa stehen der Brexit und weitere wichtige Herausforderungen ins Haus." Sonst fehlten der EU 2019 entsprechende Mittel, "um Forschung und Entwicklung zu fördern, die Infrastruktur auszubauen, Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen und Migration wirksam zu steuern".

Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Europaparlament, Jean Arthuis, erklärte, der "Dialog" mit den Mitgliedstaaten werde in den kommenden Wochen fortgesetzt, um den "bestmöglichen Haushalt" zu erzielen. Der italienische EU-Abgeordnete und Haushalts-Berichterstatter Daniele Viotti meinte, es werde nun lediglich eine "technische Pause" eingelegt.