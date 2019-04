CSU-Politiker will "starke, intelligente, großzügige EU"

EVP-Spitzenkandidat Weber stellt Schwerpunkte seines Wahlprogramms vor

Brüssel (AFP) - EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber hat am Mittwoch in Brüssel die Schwerpunkte seines Programms für die Europawahl vorgestellt. Der CSU-Politiker will Nachfolger von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker werden. Dabei setzt er auf das Versprechen einer "starken EU" und will das Thema Brexit hinter sich lassen.

Manfred Weber, Spitzenkandidat der EVP © AFP

"The power of we" heißt Webers Wahlslogan, der sowohl auf die gemeinsame Kraft der EU-Bürger als auch auf den Beginn seines Nachnamens anspielt. Das Motto soll für eine Europäische Union stehen, die Krisen geschlossen gegenübertritt. Anderthalb Monate vor der Europawahl sagte Weber, er wolle mit dem Brexit möglichst bald abschließen und sich den wirklichen Problemen der Bürger widmen.

In drei Wahlwerbespots, die er am Mittwoch vorstellte, geht es um Webers Pläne für eine "starke, intelligente und großzügige" EU. "Stark" bezieht sich dabei auf den gemeinsamen Kampf gegen Terrorismus und illegale Einwanderung, "intelligent" auf EU-weite Forschungsprogramme, etwa gegen den Krebs. Zu Webers "großzügigem" Europa gehören ein sogenannter Marshallplan für Afrika und der gemeinsame Einsatz gegen den Klimawandel.

Die EVP ist ein Zusammenschluss konservativer Parteien aus ganz Europa, dem auch CDU und CSU angehören. Derzeit ist sie die stärkste Kraft im Straßburger Parlament.