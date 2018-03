57-Jähriger soll auf scheidenden Generalinspekteur Wieker folgen

Eberhard Zorn wird oberster Soldat der Bundeswehr

Berlin (AFP) - Eberhard Zorn soll neuer Generalinspekteur der Bundeswehr werden. Der Generalleutnant und bisherige Leiter der Personalabteilung im Verteidigungsministerium werde das Amt voraussichtlich zum 1. Mai von Volker Wieker übernehmen, teilte das Ministerium am Freitag in Berlin mit. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) werde den seit Januar 2010 amtierenden Wieker am 18. April mit einem Großen Zapfenstreich in den Ruhestand verabschieden.

Designierter Generalinspekteur Zorn © AFP

Als ranghöchster Soldat der Bundeswehr ist der Generalinspekteur der Vorgesetzte der gesamten Truppe. Außerdem wirkt er an den verteidigungspolitischen Planungen der Bundesregierung mit. Von der Leyen erklärte, der 57-jährige Zorn stehe für eine engere Verzahnung der Armeen in der Europäischen Union und sei "bestens gewappnet, um unsere Streitkräfte in einer schwierigen Zeit zu führen, aber auch zentrale Themen wie Ausbildung und Einsatzbereitschaft weiter voranzubringen".

In seiner Laufbahn bei der Bundeswehr war Zorn zwei Mal im Auslandseinsatz auf dem Balkan. Als Kommandeur der Luftlandebrigade 26 und als Kommandeur der Division Schnelle Kräfte (DSK) zeichnete er verantwortlich dafür, die nötigen Truppen zur nationalen Krisen- und Reaktionsvorsorge zu stellen. Diese Kräfte kommen zum Einsatz, wenn deutsche Staatsbürger im Ausland evakuiert werden müssen, und sind regelmäßig in den Einsatzgebieten der Bundeswehr.

Der gebürtige Saarländer absolvierte neben der deutschen auch die französische Generalstabsausbildung. Die Entscheidung für Zorn kann daher auch als Zeichen an die Regierung in Paris gewertet werden, die eine engere verteidigungspolitische Zusammenarbeit in der EU und die Schaffung einer neuen Interventionstruppe europäischer Staaten anstrebt.

Von der Leyen würdigte in ihrer Erklärung die Verdienste von Wieker, dem bisher am längsten amtierenden Generalinspekteur in der Geschichte der Bundesrepublik. Der 64-Jährige habe der Bundeswehr "in einer wichtigen Phase der Neuausrichtung und Modernisierung außergewöhnliche Dienste erwiesen". Wieker sei für sie persönlich in den vergangenen Jahren ein "unverzichtbarer Begleiter" gewesen, fügte die Ministerin hinzu. "Ich konnte mich in allen militärischen Themen auf seinen klugen Rat und sein exzellentes strategisches Gespür verlassen."