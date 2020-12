Vier Raketen auf afghanische Hauptstadt abgefeuert

Ein Toter bei Raketenangriffen auf Kabul

Kabul (AFP) - In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Samstag mehrere Raketen eingeschlagen. Nach Angaben des Innenministeriums wurde ein Mensch getötet, ein weiterer wurde verletzt. Es handelte sich bereits um die zweite derartige Attacke in weniger als einem Monat. Zu den Raketenangriffen bekannte sich zunächst niemand.

Bei dem Raketenangriff wurde auch das Palastgelände getroffen © AFP

Nach Angaben des Ministeriumssprechers Tarik Arian wurden vier Raketen vom Stadtteil Labe Dschar abgefeuert. Zwei von ihnen schlugen demnach in der Nähe des Flughafens ein. Die Polizei in Kabul bestätigte die Angriffe am frühen Morgen und erklärte, die meisten seien im Osten der Hauptstadt niedergegangen.

Am 21. November waren 23 Raketen auf Kabul abgefeuert worden. Acht Menschen starben, 31 weitere wurden verletzt. Neben der stark gesicherten Grünen Zone wurden auch mehrere dicht besiedelte Wohngebiete im Zentrum und im Norden der Stadt getroffen. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) beanspruchte die Angriffe für sich.

Ungeachtet der Friedensverhandlungen zwischen der Regierung und den radikalislamischen Taliban kommt Afghanistan nicht zur Ruhe. In jüngster Zeit war Kabul von mehreren schweren Angriffen erschüttert worden, darunter zwei Attacken auf Bildungseinrichtungen, bei denen fast 50 Menschen getötet wurden. Jedes Mal wiesen die Taliban jede Beteiligung zurück, während die Regierung sie oder ihre Verbündeten verantwortlich machte.